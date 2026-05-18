Ha egy autógyártó a vállalat alapítójáról nevezi el egy típusát, annak muszáj kiemelkednie a többi termék közül. A Brabus esetében ez nem egyszerű, hiszen a jövőre 50 éves tuningműhely nem épít tucatautókat, de megtalálták a megoldást.

A Brabus Bodo teljesen egyedi fejlesztésű karosszériát kapott, amelyet tőlük szokatlan módon nem egy Mercedes alapjaira húztak fel, de még csak nem is a portfóliukban korábban feltűnt más luxusmárkák (Bentley, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, Range Rover) valamelyikére, hanem egy Aston Martin Vanquish-re és annak 5.2 V12-es motorjára.

52 fotó

Az alumínium váz köré teljesen új dizájnt terveztek, amely becsapja a szemlélőt: a fényszórók a Mercedes épp kifutófélben lévő arculatát idézik, a far pedig akár egy Porschén is hitelesen mutatna. Az itt található, aktív légterelő egyben fékszárnyként is szolgál, ha nagy sebességről kell hirtelen megállni.

Összességében azonban ezek csak érdekességek, a Bodo semminek sem direkt kópiája, teljesen egyedülállónak hat, és hatékonyan ébreszti fel az emberben az autózás iránti vágyat.

A kézzel összszerelt motor teljesítménye a gyári 835-ről kerek 1000 lóerőre ugrott, a forgatónyomaték csúcsértéke 1000 helyett 1200 Nm.

A teljes egészében szénszálas panelekkel burkolt, szárazon 1774 kilogrammot nyomó GT kupé 3,0 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára, ha pedig 300-ig gyorsítanánk, az sem tart tovább 23,9 másodpercnél.

A végsebességet 360 km/órában korlátozták; ehhez a tempóhoz egyedi abroncsot fejlesztett az autóhoz a Continental. A különleges SportContact 7 Force gumik elöl 275/35, hátul 325/30 méretben kerülnek a 21 colos felnikre.

A Brabus Bodo mindössze hetvenhét példányban készül (emlékezve a cég 1977-es alapítására). Az alapár nettó egymillió euró, azaz 360 millió Ft, de mivel minden egyes autót teljes mértékben az ügyfél igényei szerint készítenek el, ennél vélhetően minden vevő többet fog kifizetni.

A 506 centiméter hosszú, 202 centiméter széles kupé mindössze 130 cm magas, de az adaptív KW lengéscsillapítók révén 45 km/óra alatt mindkét tengelyen 25 mm-rel megemelhető, így könnyebben leküzdhetők a garázsbeállók és fekvőrendőrök.

A fékek karbon-kerámia tárcsákat alkalmaznak, a differenciálmű akár 100%-ig zárható, ha a menetdinamikai körülmények azt igénylik.

Alább videón csodálhatod meg a Brabus különleges alkotását: