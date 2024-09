Pontosan huszonöt évvel a legelső V12-es Aston Martin, a DB7 Vantage bemutatása után megérkezett a vadonatúj Aston Martin Vanquish, a márka történetének legerősebb és leggyorsabb közúti túramodellje (az abszolút első helyezett természetesen a Valkyrie, amely azonban egyrészt hibrid, másrészt sokkal inkább versenyautó, mint gran turismo, még ha kaphat is rendszámot).

Essünk túl a kötelező számokon: az 5,2 literes, tizenkét hengeres turbómotor legnagyobb teljesítménye 835 lóerő, a nyomatéki csúcs kerek 1000 Nm. Az autó álló helyzetből 3,3 másodperc alatt gyorsul 100 km/óra sebességre, végsebessége 345 km/óra.

Hajtáslánc

A példátlan motorteljesítményhez a mérnökök minden elemében átdolgozták a jól ismert erőforrást. Megerősítették a blokkot és a hajtókarokat, áttervezték a hengerfejeket, módosították a vezérműtengelyeket, és újraformálták a szívó- és leömlőrendszert. Módosították a gyújtógyertyák helyét, új, 10%-kal nagyobb szállítású befecskendezőket alkalmaztak, a turbófeltöltőket pedig csekély tehetetlenségű, gyorsan felpörgő és 15%-kal nagyobb maximális fordulatszámra képes egységekre cserélték.

Speciális funkció a töltőnyomás-tartalékoló rendszer, amely részterhelésen a pillanatnyilag szükségesnél nagyobb nyomást épít és tart fenn, amit aztán hirtelen gyorsítási parancsnál azonnal felszabadít.

A kenési rendszert is átdolgozták: 50 százalékkal megnövelték az olajhűtő rendszer hőelvonási kapacitását, az Aston Martin F1-es csapatának partnere, a Valvoline pedig ultramodern kenőanyaggal látja el a projektet.

A sebességváltó a szokásos nyolcfokozatú ZF egység, amelyet a hátsó differenciálművel építettek egybe (transaxle elrendezés). Újdonság viszont az elektronikus részlegesen önzáró differenciálmű, amely a négy fokozatban állítható (be, versenypálya, vizes aszfalt, ki) ESP-n keresztül vezérelve fékezi össze a hajtott kerekeket.

Az Aston Martin azért választotta ezt a rendszert a hagyományos mechanikus sperrdiffivel szemben, mert ez 135 ezredmásodperc alatt tud teljesen nyitottból teljesen zártba váltani, így minden helyzetben képes aktívan befolyásolni az autó alul- és felülkormányozottságát.

Futómű

A DB12-höz és a Vantage-hoz hasonlóan a Vanquish is ragasztott alumínium vázszerkezetet alkalmaz, elöl kettős keresztlengőkaros, hátul több lengőkaros felfüggesztéssel. A padlólemezen elhelyezett merevítések 75 százalékkal növelték a karosszéria torziós szilárdságát az Aston Martin DBS 770 Ultimate zászlóshajóhoz képest, amelytől egyébként a legerősebb GT-nek járó címet elorozta a Vanquish.

Mindezt annak ellenére, hogy az A oszlop és az első tengely között mintegy 80 mm-t toldottak be, ezzel megnyújtva a tengelytávot. A rugótornyok között a korábbinál is merevebb kitámasztást találunk, amely egyben a motort is szilárdan tartja a helyén. A torziós és oldalirányú hajlító merevség csökkentésének köszönhetően a DB12-ről átemelt, egyedi hangolású Bilstein DTX lengéscsillapítók bekötési pontja is kevésbé hajlamos az elmozdulásra, azaz hatékonyabban tud dolgozni és javul az autó úttartása.

Tovább merevíti a szerkezetet az új, vastagabb lemezből megformált kartervédő lemez és az első kereszttartó. Hátul hasonló fejlesztéseket vezettek be.

A fenti fejlesztések nyomán az autó GT üzemmódban kényelmesen és könnyedén vezethető, de keményen is meghajtható, amire további lengéscsillapító-beállítások (Sport, Sport+) szolgálnak.

Az elektromos szervokormányt újrahangolták, a rásegítés a menetsebesség függvényében változik.

A fékrendszer elöl 41, hátul 36 cm-es karbon kerámia tárcsákat alkalmaz, a rendszer a fokozott, fáradásra kevésbé hajlamos fékteljesítmény mellett 27 kg-mal könnyebb, mintha öntött vas fékeket alkalmaztak volna. A fékek hűtésére az első lökhárítóba mélyített nyílásoktól kiinduló, közvetlenül a fékekhez vezető légbevezető csatornák szolgálnak.

Különleges fékvezérlő funkció a Corner Braking 2.0, amely nagy sebességű kanyar bejáratához érkezve a hátsó tengelyre tolja át a fékhatást, így később és intenzívebben fékezhet a pilóta, az alulkormányozottság kockázata nélkül.

A 21 colos, kovácsolt könnyűfém keréktárcsákra egyedi fejlesztésű Pirelli P Zero abroncsokat szerelnek, amelyek téli és nyári kivitelben egyaránt elérhetők.

Dizájn

A hosszú orr nemcsak elegánssá teszi az autót, de klasszikus motorsportkapcsolatokat is teremt; a rövid, zömök farral pedig különösen erőteljes kontrasztot állít.

Vadonatúj a lökhárító, a kerékdobok kialakítása és a hűtőmaszk. Utóbbi 15%-kal nagyobb felületen engedi be a levegőt a hűtőrendszerhez, mint a DBS 770 Ultimate rácsozata, amire az extra motorteljesítmény miatt nagy szükség is van.

Az új Vanquish az első olyan V12-es Aston Martin, amelyet panoráma napfénytetővel szerelnek. Ez erőteljes sötétítést (mindössze 6% a fényáteresztő képessége) és speciális UV-szűrő bevonatot kapott, így erős napsütésben sem igényel elhúzható árnyékolót.

A fényszórók mátrix LED rendszerűek, a belső elemeket az Aston Martin felirat díszíti. A hátsó lámpatesteket a Valkyrie-ön alkalmazott megoldás ihlette.

Az oldalfal elmaradhatatlan díszítő eleme a fényes fekete panelre illesztett, krómozott betét, amelyen piros V12 felirat látható. A kilincsek nyugalmi helyzetben a karosszéria síkjába süllyednek, a külső tükrök keretmentesek.

A far egyik meghatározó stíluseleme a fontos aerodinamikai feladatot betöltő kacsafarok, a másik pedig a hátfal lebegő betételeme, amely különböző színekben, illetve szénszálas kivitelben is kérhető, megjelenését az Aston Martin felirat teszi teljessé.

Alul diffúzor zárja a képet, amelyet a nemesacél kipufogórendszer kétszer két végcsöve keretez. Felárért könnyebb (–10,5 kg), de hangosabb titán kipufogórendszer is kérhető. A motorhang egyébként a választott üzemmódtól függően is változik.

Belső tér

A műszerfalat hagyományosan átszelő, díszítő öltést fényes krómsáv váltotta ki, és ezzel meg is határoztuk a Vanquish alapvető karakterét.

A kezelőszervek határozottan ergonomikusan helyezkednek el, a gyakran használt funkciók könnyen és gyorsan elérhetők.

A műszeregység és a központi érintőképernyő egyaránt 10,25 colos, de mechanikus kezelőszervek is vannak: tömör fém forgótárcsák, görgők és hűvös tapintású szerelvények teremtenek klasszikus, nosztalgikus élményt. Ezek a mechanikus kapcsolók szolgálnak a legfontosabb rendszerek – a sebességváltó, az üzemmódkapcsoló, a fűtés és szellőzés – vezérlésére. A motorindító gomb megvilágított kristályüvegből készült, körülötte helyezkednek el a fent említett mechanikus kapcsolók. A váltó kézi üzemmódjának aktiválására külön gomb szolgál, a tényleges váltásokat a kormányról hajthatjuk végre.

A Vanquish ízig-vérig 2024-es modell, így modern infotainmentrendszert, okostelefon-integrációt, mobil-adatkapcsolatot, alkalmazásalapú vezérlő- és távdiagnosztikai rendszert is kapunk.

Alapfelszerelés a Sports Plus ülés, de kérhető szénszálas vázú Performance ülés is. A kétszemélyes belső tér hátsó felében keresztirányú kitámasztást alkalmaztak, alatta és felette egyedi méretű és formájú táskákat rögzíthetünk.

Az Aston Martin Vanquish évente legfeljebb 1000 példányban készül, az első autókat még az év vége előtt megkapják az ügyfelek.

Az Aston Martin Vanquish arculati filmjét alább tekintheted meg.