Klassz üléspozíció, kényelmes, jó oldaltartású ülések, szépen formázott, kellemes fogású kormány várják a Symbioz vezetőjét. Az utastér berendezése elegáns, az anyagok javarészt jó tapintású, igényes kivitelűek. A berendezésnél remekül eltalálták, hogy lehet valami modern és használható is egyben, így az érintőképernyő és a hagyományos gombok, kapcsolók egyaránt megtalálhatók benne.

Légkondicionálója ugyan csak egyzónás, de a vezérléshez nem kell érintőképernyőt piszkálni, a hőmérséklet beállításához és egyéb párátlanító funkciókhoz nem sajnálták a saját gombokat.

Józan méretű, takarékos családi mindenes 1 /42 Jó üléspozíció, kényelmes üléssel Jó üléspozíció, kényelmes üléssel Fotó megosztása: 2 /42 A láb- és jetér is elég A láb- és jetér is elég Fotó megosztása: 3 /42 A szükspótkerék is jobb a semminél A szükspótkerék is jobb a semminél Fotó megosztása: 5 /42 A padlólemez alá épp elfér a szükségpótkerék A padlólemez alá épp elfér a szükségpótkerék Fotó megosztása: 6 /42 Kis rekesz apróságoknak Kis rekesz apróságoknak Fotó megosztása: 7 /42 Világítás és egyszerű szatyorkampó Világítás és egyszerű szatyorkampó Fotó megosztása: 9 /42 Óriási sík rakfelület alakítható ki a hátuljában Óriási sík rakfelület alakítható ki a hátuljában Fotó megosztása: 10 /42 434-675 literes lehet alapból a csomagtartó 434-675 literes lehet alapból a csomagtartó Fotó megosztása: 11 /42 Nem kell magasra emelni ami a csomagtartóba való Nem kell magasra emelni ami a csomagtartóba való Fotó megosztása: 13 /42 Bőven van lábtér a hátartolt ülésekkel Bőven van lábtér a hátartolt ülésekkel Fotó megosztása: 14 /42 Töltőpontok és szellőző a második sorban utazóknak Töltőpontok és szellőző a második sorban utazóknak Fotó megosztása: 15 /42 Van lábtér a hátsó utasoknak Van lábtér a hátsó utasoknak Fotó megosztása: 17 /42 A hátsó pad tologatásával a lábteret teljesen el lehet tünteni, de így nagyobb a csomagtartó A hátsó pad tologatásával a lábteret teljesen el lehet tünteni, de így nagyobb a csomagtartó Fotó megosztása: 18 /42 Fotó megosztása: 19 /42 Saját gombokat kapott a klíma Saját gombokat kapott a klíma Fotó megosztása: 21 /42 Függőleges tájolású a központi kijelző Függőleges tájolású a központi kijelző Fotó megosztása: 22 /42 12 voltos és USB aljzat elöl 12 voltos és USB aljzat elöl Fotó megosztása: 23 /42 A renault kulcsa még mindig a világe gyik legjobbja A renault kulcsa még mindig a világe gyik legjobbja Fotó megosztása: 25 /42 Belső fények és a tetőárnyékoló kapcsolója Belső fények és a tetőárnyékoló kapcsolója Fotó megosztása: 26 /42 A fedélzeti számítógép csak kicsivel optimistább a valóságnál A fedélzeti számítógép csak kicsivel optimistább a valóságnál Fotó megosztása: 27 /42 Fotó megosztása: 29 /42 Steril kormányzás, de családi autóba nem nagyon kell más Steril kormányzás, de családi autóba nem nagyon kell más Fotó megosztása: 30 /42 Gombnyomásra indul, de nem biztos, hogy a benzinmotor is azonnal bekapcsol Gombnyomásra indul, de nem biztos, hogy a benzinmotor is azonnal bekapcsol Fotó megosztása: 31 /42 Digitális műszerfal, szép rajzzal Digitális műszerfal, szép rajzzal Fotó megosztása: 33 /42 Igazi gombok a kormányon Igazi gombok a kormányon Fotó megosztása: 34 /42 A szokásos kormány mögött mediavezérlő A szokásos kormány mögött mediavezérlő Fotó megosztása: 35 /42 Nagyméretű irányváltó kar Nagyméretű irányváltó kar Fotó megosztása: 37 /42 Kényelmes, praktikus belső Kényelmes, praktikus belső Fotó megosztása: 38 /42 Úgy modern, hogy őszülsz meg a kezelésétől Úgy modern, hogy őszülsz meg a kezelésétől Fotó megosztása: 39 /42 Itt kapcsolható ki a bosszantó pittyegés Itt kapcsolható ki a bosszantó pittyegés Fotó megosztása: 41 /42 Az összes ablakemelő automata Az összes ablakemelő automata Fotó megosztása: 42 /42 Modern és használható belső Modern és használható belső Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Műszerfala digitális, az óracsoport információi 10,3 colos TFT kijelzőn jelennek meg, illetve középen ott a függőleges tájolású, 10,4 colos érintőképernyő is a fedélzeti rendszernek. Az úti holmiknak összesen 24,7 liternyi helyen lehet elszórni az utastérben, a kesztyűtartó befogadóképessége 7 liter. USB és indukciós töltőpontokat is lehet használni telefontöltésre, bár a vezeték nélküli felületre csak az átlagosnál valamivel kisebb telefonok férnek rá. (a 164 mm-es telefonom már nem fért el rajta)

A vezeték nélküli kapcsolat, telefontükrözés gyors és akadásmentes a Google alapú fedélzeti rendszerrel, aminek a menürendszere is jól átlátható, könnyen kezelhető, akár egy mobilé. Pedig beálíltási lehetőség rengeteg van. Középkonzolja szellős, több szinten is található rajta rakodófelület, bár az irányváltó kapcsolója meglehetősen nagyra sikerült, sokat elvesz a térből. Viszont jó fogású és látványos berendezési tárgy ahogy kiemelkedik a környezetéből.

A Symbioz hátsó sorában is kényelmesen lehet utazni, lábtérben még a magasabbak sem szenvednek ebben hiányt. Ugyanakkor a tudományos üvegtető – szegmensenként változtatható, hogy átlátszó, vagy tejüvegszerűen opálos legyen-e – sokat elvesz a fejtérből, ami így éppenhogy csak elég a 190 centis magassághoz. Menet közben két USB-C és egy 12 voltos aljzat szolgál az elektromos eszközök töltésére és van saját szellőzőnyílása is a második üléssornak. A kárpitoktól, visszafogott színektől, puha anyagoktól és az üvegtetőn át beáramló rengeteg fénytől egész otthonos hangulatú a belső.

Csomagtartója 434-675 liter között változtatható, ami a sínen, 16 centiméteres távon egyben tologatható hátsó üléssor pozíciójától függ és a padló alatti rekesz 127 litere is benne van. Ha nagyobb mennyiségű csomagot kell szállítani, akkor az ülések ledöntés után 1498 literre növelhető a tér. Praktikus, jól használható raktere van a Symbioz-nak, a szatyorakasztók mellett a padló alatti üregek is hasznosak, és a 48 liternyi helyet igénylő szükségpótkerék is pont befér a padló alá.