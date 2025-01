Egy hideg téli napon beülve már elsőre otthonos és hívogató a Peugeot 3008 beltere. Az alapáras szövetborítás az ajtókról indulva körbefut a műszerfalon, és még a kartámaszra is jutott belőle. Azt nem állítom, hogy pár év múlva nem kell neki egy teljes takarítás a kifényesedett, zsíros foltok miatt, de most még ritka igényes megoldás. Ahogy ritka és tipikus Peugeot az i-cockpit vezetőfelület is.

Ezt a megoldást már egy évtizede reszeli a Peugeot, lényege az apró, a műszerekhez képest lentebb elhelyezett kormány és a vezetőt körülölelő kezelőszervek. Az évek során mindig változott az alapkoncepció, megjelenést tekintve pedig a 3008 eddig a legegységesebb. Az eddigiek kissé kaotikusak voltak, a szétválasztott képernyők, tagolt pultok egyfajta „repülőgépes” hangulatot hoztak, de ennél a modellnél eltüntették a sallangokat.

Mintha vonalzóval mentek volna végig a beltéren: a képernyők közös, 21 colos ívelt panelra költöztek. Ide az Allure változatban két 10 colos digitális kijelző kerül, míg a GT modelleknél egyetlen darabból áll a 21 colos képernyő.

Alatta szinte észrevétlenül kapnak helyet a szellőzőrostélyok, valamint még egy kis képernyő, ami a klasszikus, sokszor használt gombsort helyettesíti. Ez az i-Toggle nevű virtuális panel, amire összesen tíz funkció konfigurálható. Részletes beállítására a főképernyőn kerülhet sor, ehhez pedig már kell némi affinitás a digitális eszközök iránt.

A rendszert teljesen a vezető felé orientálták, így a jobb oldali utasnak nehezebben elérhetőek a funkciók, például az ülésfűtés állítása. Működése példás, vannak a szemnek kellemes animációk, de nem vitték túlzásba, a kontraszt példás, erős napfényben is teljesen látható minden, magas felbontás mellett részletgazdag a megjelenítés.

Azt szokni kell, hogy egy nagy képernyő van előttünk, így szinte a kormány mögött is vannak érintéssel vezérelhető funkciók.

Gyors működése a táblagépek világát idézi, és ilyen szellemiséggel is kell kezelni. Mivel magas a testreszabhatóság, a sofőrnek kell kitalálnia, melyik oldalon mi jelenjen meg, a beállítások tömkelege pedig sűrű erdő, főleg ha nem szeretünk ikonokat pakolgatni és képernyőt konfigurálni, és egy kész, letisztult gyári verziót szeretnénk.

Ahogy az 2024-ben elvárható, vezeték nélkül kezeli az Android Autót és Apple CarPlay-t, a kapcsolat gyorsan létrejön, és stabil, legalábbis egy átlagos, friss rendszerrel futó mobillal próbálva. Fizikai gomb kevés akad, az is inkább a dizájnról szól, a konkrétan háromszög alakú, apró elakadásjelzőt nehéz másképp értelmezni, ezzel nem fogjuk megköszöngetni, hogy valaki beengedett a sorba, elég megtalálni a pohártartók környékén.

Ha már tárolók, ezekből van bőven a dizájnra belőtt beltérben, saját polc jár a mobiltelefonnak vezeték nélküli töltéssel, van nyitható méretes tároló az utas oldalán, az ajtózsebek, könyöklő és kesztyűtartó átlagos méretűek. Elöl két USB-C aljzatot találunk, az egyik a töltéshez és adatátvitelhez, a másik kizárólag a töltéshez. A két hátsó utas is kaphat ilyet extraként, 12 voltos aljzatból pedig három is akad a kocsiban.

Bár a magasra húzott középkonzol és a vastag ajtó miatt szűknek tűnik, azért rendben van a helykínálat, és kényelmes az első sor: fejtér van bőven, az alapáron AGR-tanúsítvánnyal rendelkező ülések hosszú távon is kényelmesek, és ezekhez akár pneumatikus masszázsfunkciót és stabil tartást adó, felfújható oldaltámaszokat is rendelhetünk.

A kupés tetőív ellenére a második sorban is jó a térérzet, a fejeknek láthatóan két mélyedést alakítottak ki a tetőkárpitban, de a lábtér is megfelelő, az ülések pedig 40:20:40 arányban dönthetők. Így közel sík teret kapunk, ami jól jön hosszú tárgyak szállításakor, mindent egybevetve így 1480 literes teret ad a 3008-as. A kézi mozgatású ötödik ajtó mögött pedig alapból 520 literes teret találunk, ez a kapacitás a dupla padló alsó állásban értendő.