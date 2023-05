Divattermékké vált a világ legnépszerűbb autója

Sok kritika érte korábban a Toyotát, hogy aránylag lassan változtatnak, csak megfontoltan követik a trendeket, ha utastérdizájnról van szó. A korábbi hátrányból most előny lett, a Corolla Cross belseje ugyanis teljesen jól használható, ergonomikus. Minden nagyjából a helyén van, – nekem egyedül a vezető melletti ajtón lévő ablakemelő gombok voltak irtó furcsán elérhetők – de van benne hagyományos klímapanel, gombok, kapcsolók, ahol csak kell.

Az ülés- és kormányfűtés is ilyennel kapcsolható, és ami különösen mókás, hogy az amúgy teljesen digitális műszerfal alján egy apró nyomógomb szolgál a napi számláló lenullázásához, és szintén ezzel lehet a napiról az összes megtett kilométert mutató számsorra váltani.

Persze modern megoldások is vannak az utastérben, például a 12,3 colos képátmérőjű műszerfal, amelynek grafikája a megjelenített információk is személyre szabhatók és ott a középkonzol 10,5 colos kijelzője, amelyen egy logikus felépítésű menüben lehet kalandozni. Viszont a vezeték nélküli telefontükrözés kimaradt belőle. Elöl egy USB-A, hátul két USB-C aljzaton keresztül lehet telefont tölteni, vagy a fedélzeti rendszerre csatlakozni, de indukciós töltési lehetőség és 12 voltos aljzat is található az első ülések között.

Ülése elektromos állítású, van deréktámasz is, a fűthető első ülések kényelmesek, és ha nem is sok, de oldaltartásuk is van. Kormánya átlagos méretű és vastagságú, a karima kényelmesre formázott és hidegben jól jön, hogy az ajánlott fogási pontoknál komfortosan langyosra fűthető.

Nemcsak elöl van elég hely a Toyota Corolla Crossban, hanem a második sor is jóval élhetőbb méretű teret kínál, mint amit a C-HR ad, és a hangulat is sokkal jobb, hála a nagy ablakoknak, jó kilátásnak, amire még az üvegtető is rátesz egy lapáttal. 190 centiméterrel az üvegtető ellenére is marad elég hézag a fej és a tető között és még a térd sem ér bele a vezetőülés háttámlájába.

Hátul állíthatók a háttámlák dőlésszögei – két darabra osztottan – a csomagtartó mérete pedig 433 literes, ami 1337 literesre növelhető, ha feláldozza valaki a hátsó helyeket. Szatyorkampó, csomagrögzítő fülek, és háló is segít a rakomány megzabolázásában.