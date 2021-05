Vidám külseje után az utastér már egy kicsit komor, de csak a sok fekete és a rengeteg barátságtalan műanyag miatt. A dizájn itt is telitalálat, úgy tolták el a koncepciót a falig, hogy még épp nem lépték át azt a vékony vonalat, ami a bazáritól elválasztja. Jó, a villogó, színes ledes háttérfénnyel felcsicsázott díszes levesestányér középen, az azért már valóban határeset. Mindegy, lényeg, hogy egyedi, máshol ilyet tuti nem látsz, hacsak nem utazol el érte Indiáig. A kis króm billenőkapcsolókat és a köztük lévő kerítést nem lehet nem szeretni, ugyanúgy, mint a hagyományos műszerfal helyére beköltözött matt felületű digitális műszerfalat, – bár tudhatna valami igazi trükköt is – vagy a BMW-s rokonság gyümölcsét, a fedélzeti rendszer tekerőtárcsás, gombos vezérlőjét, aminél jelenleg nem ismerek jobbat az autóiparban.

Ülései az idétlen formájú fejtámlákkal is kényelmesek, főleg a hosszabbítható ülőlap izgalmas ekkora autóban. Az összeszerelés rendben van, klasszak a formák, a kezelőszervek logikusak, miazmás. Mivel nagy rajongója vagyok mindenféle head up displaynek, így még ezt a fikarcnyi, alibi HUD-ot is bármikor meg tudom védeni, ami ebbe az autóba jutott. Nem könnyű, de nem is reménytelen.

Mivel a MINI már egyáltalán nem mini, annyira nem váratlan, hogy hely is van az autóban, elöl kifejezetten sok, de még a második sorban is vastagon elég. Csomagtartója magától 405 literes, ha segítünk rajta a második sor üléseinek hajtogatásával, akkor viszont 1275 literes is lehet, vannak benne csomagrögzítő pontok, gumik, 12 voltos táp és zsebek is. A padlóban pedig külön üreg található, amibe a kábeleket lehet elrejteni. Illetve van még egy kis szivacs is, amit a csomagtartó szélére installálva remek kis bambulós padot alakíthat ki magának, aki a saját csomagtartójából szeret bámészkodni, kávézgatni, ne adj’ Isten pecázni.