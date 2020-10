Jelenleg, az egyre szigorodó CO2 kibocsátási normák mellett egyik autógyártó sem kerülheti el, hogy modelljeinek legalább egy részét ne lássa el valamiféle elektromos hajtással. Szerencsére a Renault nem ma kezdte, eddig is volt már számos teljesen elektromos autója, – ott volt a Fluence Z.E. vagy hogy a jelennél maradjunk a Zoé, amiből már a második generáció is a piacon van, és van elektromos dobozos kisáruszállítójuk, a Kangoo Z.E. de a teljesen elektromos kínálat mellett már többféle hibrid hajtással ellátott Renault is kapható. Ilyen a Clio, amely a kisebb-, illetve a Captur és a Megane is, amelyek viszont már a konnektorból is tölthető, nagyobb akkumulátoros rendszert kapták meg. Kipróbáltuk mindhármat.

Két különböző hibridrendszert rejt a két modell A full elektromosoknál valamivel racionálisabb – olcsóbb és a kétféle üzemmód miatt kevesebb kompromisszumot követelő – megoldásnak tűnő hibrid kínálat jelenleg kétféle hajtásláncból áll a Renault-nál. Bár felépítésük nagyon hasonló, azért van köztük pár apró különbség is. Kezdjük a legkisebb a Clio-ban megtalálható, 140 lóerős rendszerteljesítményre képes E-TECH hibriddel. Ez a hagyományos, de a kettős szívócsőbefecskendezéssel, az elektromos vízpumpával, valamint az alkalmazott súrlódáscsökkentő bevonatnak köszönhetően még takarékosabbá varázsolt 1,6 literes szívó benzinmotorból, az ahhoz kapcsolódó két darab villanymotorból, – egy kisebből és egy nagyobból – illetve az akkumulátorból és az intelligens váltóból áll. A két villanymotor teljesítménye nagyon különböző, a nagyobb főként az autó mozgatásáért felel, de motorfék üzemben képes tölteni az akkumulátorokat is, míg a kisebb feladata a motorindítás és képes generátor üzemmódban tölteni az akkumulátorokat is, valamint van még egy trükkje, ez hangolja össze a benzinmotor és a váltó fordulatszámát váltásoknál. Erre azért van szükség, mert a körmös kapcsolású sebességváltóban sem kuplung, sem szinkrongyűrű nincs, így csak akkor kapcsolható egy-egy fokozat, ha a fogaskerekek azonos fordulatszámmal forognak. A valódi, nem csupán virtuális fokozatokkal rendelkező, igen jó hatásfokú váltóban a villanymotoroknak kettő, míg a termikus motornak négy fokozat jut, és összesen tizenötféle hajtás-kombinációt tud összehozni, amiből tizenkettő használható hajtásra. A rendszer különlegessége még az, hogy álló helyzetből mindig elektromos hajtással indul az autó, és 15 km/órás sebesség alatt a benzinmotor nem is képes közvetlenül bekapcsolódni az autó mozgatásába és a hátramenet is kizárólag elektromos hajtással működik. A rendszerben megtalálható 1,2 kWh kapacitású akkumulátor a Hitachi terméke. Aki komolyabban elmélyedne a témában, az fussa át Gajdán Miklós cikkét, amit januárban írt, amikor más még nem nagyon láthatta az új hibrid Clio-t: Ilyen hibrid autót még nem látott a világ A világon egyedülálló benzin-elektromos hibrid hajtással rukkolt ki a Renault. Az új megoldás a Clióban mutatkozik be,… Valamivel komolyabb tisztán elektromos hatótávot lehet leautózni a konnektorból is tölthető, hivatalos nevén E-TECH Plug-in Hybrid-nek szólított, 160 lóerős teljesítményű rendszerrel, amit a Captur és a Megane kapott meg. Ezek már képesek nagyobb távolságot is megtenni tisztán elektromos hajtással, így egyelőre a zöld rendszám kínálta előnyöket is élvezheti, aki ezek mellett dönt. A rendszer lelke ugyanaz, bár itt az elsődleges villanymotor teljesítménye nem 36 kW-os (49 LE-s), mint a Clio-ban, hanem 49 kW-os (67 LE-s). Emellett jóval nagyobb a lítiumion akkumulátor is, 1,2 kWh helyett 9,8 kWh-s. Más a 105 kilogrammot nyomó akksi beszállítója is, ezt az LG gyártja, feszültsége pedig 400 voltos, ellentétben a kisebb rendszer 230 voltjával. A konnektoros változatok mezei, otthoni konnektorról 2,4 kW-tal 5 óra alatt, 3,7 kW-os aljzatról 3 óra alatt, míg nagyobb teljesítményű, Type2-es csatlakozós utcai töltőről, vagy wallbox-ról szintén 3 óra alatt tölthető fel. A fedélzeti töltő ezekben a modellekben 3,7 kW-os teljesítményűek. Kintről a hibrid modellek szinte teljesen úgy néznek ki, mint a hagyományos hajtású társaik, mindössze néhány apróság jelzi, hogy zöldebb, tisztább autóról van szó. Ilyen a kis embléma a B-oszlopon és az autó hátulján, valamint az elrejtett kipufogók, illetve a konnektoros hibrideknél a felni közepén is vékony kék csík fut körbe. Jelezve, mennyire zöld az autó. Odabent is csak a kis E-TECH emblémák jelzik a hibridséget. Az akkumulátorok egyik modellben sem lógnak bele a hasznos térbe, így az álpadló fölötti csomagtartóméret mindegyiknél változatlan maradt. A Clio-ban a csomagtartó legaljába építették be a 10 kilogramm tömegű akkumulátort, ami mellett még a pótkeréknek is maradt hely, felette pedig 300 literes csomagtartó várja a poggyászt. Ezzel szemben a konnektoros hibrid Captur-ben a hátsó ülések alatt található akkumulátorcsomag – a 16 centis úton tologatható második üléssor megmaradt – a Megane-ban szintén a hátsó ülés alatt lakik az akkumulátor. Bár a konnektoros hibridek súlyeloszlása csak kismértékben változott, de a plusz tömeg kompenzálása érdekében, a hátsó futóművük nem merev hidas, hanem több lengőkaros, aminek a beállításait is finomhangolták. Mennyibe kerül? A Renault Clio E-TECH aktuális árlistája: Verzió Listaár ZEN E-TECH Hybrid 140 7 099 000 Ft INTENS E-TECH Hybrid 140 7 649 000 Ft R.S. Line E-TECH Hybrid 140 7 949 000 Ft A Renault Captur E-TECH Plug in Hybrid aktuális árlistája: Verzió Listaár INTENS E-TECH Plug-in Hybrid 160 10 749 000 Ft A Renault Megane E-TECH Plug in Hybrid aktuális árlistája: Verzió Listaár ZEN E-TECH Plug-in Hybrid 160 10 899 000 Ft INTENS E-TECH Plug-in Hybrid 160 11 349 000 Ft R.S. Line E-TECH Plug-in Hybrid 160 11 549 000 Ft Úton leginkább a Clio-t és a Captur-t tudtuk kipróbálni, a Megane csak egy kurta félórára volt megkaparintható. A Clio teljesen autószerűen vezethető, igazi, automatikus váltóval. Indulásnál nagyon civilizált a nagy nyomatékú elektromos hajtás, a menetkomfort, futómű is kellemes, bár a 140 lóerőnél érzésre azért kevesebb áll rendelkezésre egy-egy padlógáznál. Az idén tavasszal megújult Captur ennél valamivel billegősebb, de igen komfortos járgány, de már észrevehetően dinamikusabban halad, pedig csak szűk 20 lóerővel erősebb a nála jóval kisebb Clio-nál. A legnagyobb különbséget a mezei Captur-höz képest a fokozatválasztó karon lévő B üzemmód jelenti, amely a normálisnál jóval erősebb motorféket, ezzel párhuzamosan nagyobb teljesítményű visszatöltést jelent. Ez amellett, hogy a mozgási energiát újra elektromos energiává alakítja, a fékek élettartamát is meghosszabbítja. Mindhárom modellre jellemző, hogy néha látszólag teljesen értetetlennek tűnő dolgokat művel a váltó, ami leginkább a váratlanul felpörgő motorban nyilvánul meg. Nem zavaró, csak teljesen indokolatlannak tűnik. Szintén mindegyik hibrid Renault képes gombnyomásra tisztán elektromos hajtással haladni, a konnektoros változatokban pedig az akkumulátor kapacitásának legalább 40 százalékát tartalékolni is lehet későbbi felhasználásra. A Renault a hibrid modellekre is az elektromos autóinál megszokott 8 év, vagy 160 ezer kilométeres garanciát adja.