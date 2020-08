Átalakult a Toyota Yaris belseje is, ezernyi érdekes extra található meg az újban, a csodás rajzú, nagy méretű és számtalan információt megjelenítő head up display-től a kormányfűtésig, amik ritkaságszámba mennek ebben a kategóriában.

A kényelmet megalapozza, hogy az első utasok között két centivel több helyet alakítottak ki. Jó tartásúak az ülések, magasan, jól látható helyen van a 8 colos fedélzeti rendszer monitora, apró, kellemes fogású kormányt markolászhat a vezető a Yarisban.

Ugyanakkor a hátsó rész is tágasabb – a tengelytáv növelésének jótékony hatása főleg itt jelentkezik -, így 190 centiméteres magassággal a komfortosra beállított vezetőülés mögé is még be lehet ülni. A térdem ugyan épp hogy elfér benne, és annak dacára, hogy alacsonyabb az autó, a fejtér mégis úgy 185 centis magasságig kellő teret ad, a fejbúb nem ér bele a tetőkárpitba. Nem rossz a kilátás sem hátul, közel nem annyira bunkerszerű, mint a C-HR második üléssorában. Beszállni viszont elég macerás, az ajtónyílás alul rettentő szűk és nem is nyílik túl tágra az ajtó.

Csomagtartója dupla fenekű, a próbált hibridben pótkerék nem, csak defektjavító készlet volt. Bár valószínűleg nem a sok csomaggal hurcolkodás lesz a Yaris fő profilja, ennek ellenére mégis jól pakolható a 286 literes csomagtartó, amely a hátsó háttámlák lehajtása után sík rakfelületet kínál.

Javult a minőségérzet is, már a kárpitok, műanyagok nagyobb része készül puha, jó tapintású anyagból, és látványra is izgalmas lett a berendezés. Van igazi gombokkal állítható kétzónás klíma, és a TFT minitor alapú műszerfal is érdekes a maga csőszerű formájával. Van felhajtható könyöklő és helytakarékos elektromos kézifék és nem spóroltak az automata ablakemelőkkel sem, az összes ablakhoz ilyen jár.