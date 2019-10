Ezzel a háttérrel a negyedik generációs Toyota Yaris formája az én gusztusomnak kicsit bátortalan. A fényszóróig lehúzott motorházfedéllel elkerülhető volna az autó elölnézetét keresztbe hasító rés a gépháztető alatt, amit a Yaris esetében fekete gumitömítés is hangsúlyoz.

Valami történt a Toyotánál pár éve, aminek időközben az utcai autókban is látni a gyümölcsét. Az esztétikájában a minimális jóérzést is nélkülöző, erősen diszharmonikus Mirai új nemzedéke a tanulmányautó alapján egy hátsókerék-hajtású, kiváló arányú, 497,5 centire nyújtott sportlimuzin lesz. A RAV4 nagyon eltalált, a Corollát is rendesen odatették, a Camry kifejezetten mutatós autó.

Nemrég Amszterdamba hívott bennünket a Toyota, hogy majdnem egy évvel a magyarországi forgalmazás előtt láthassuk pár kollégával a negyedik generációs Yarist. Lelkünkre kötötték, hogy sem képet, sem adatot nem közölhetünk ma reggelig az új autóról, aztán persze kiszivárogtak a fotók , bár egy másik rendezvényről. Most már szabadon megoszthatjuk veletek, milyen volt beülni az autóba és mit tudtunk meg a Toyota Yaris IV-ről a fejlesztőivel beszélgetve.

Olvass tovább

A kocsi arányai viszont lényegesen jobbak, mint eddig. Keskeny, magas, ránézésre is billegést ígérő formájával a kifutó Yaris messze nem olyan sikkes, mint utóda lesz. Az autó hossza 5 mm-rel kevesebb, 3945 helyett 3940 mm, szélessége 5 centit nőtt, magassága négy centivel kisebb, miközben a tengelytáv is jó sokat, öt centimétert nyúlt. A túlnyúlások megvágása mellett jót tesz a formának az első tetőoszlopok hátrébb helyezése is, így hosszabb lehet a motorházfedél.

A bemutatóra delegált szakemberektől többször is elhangzott, hogy a Yaris IV a legrövidebb autó a kategóriájában! Szuezava Jasinoritól, az autó főmérnökétől direkt rákérdeztem, hogy a 384 centis Swifttel miért nem számolnak? Szerinte a Suzuki a minik és a kisautók közötti határterületen mozog, így nem kategóriatárs. A 208, a C3, Corsa F, a Fabia, a Fiesta, az Ibiza vagy a Polo tényleg hosszabb, én ezeket néztem meg.

Nagyobb botlás egy rendezvényen azt hirdetni a Yarisról, hogy az első ötcsillagos töréstesztű kisautó volna. Aki nem követi az autós világot vagy nem elég alapos, még elhiszi. A kiskategóriában a Renault Modus 2004-ben kapott öt csillagot, de ha ezt egyterűnek vesszük, a Renault Clio III ötcsillagos Euro NCAP-eredménye akkor is pár hónappal korábbi, mint a második generációs Yarisé, amiről a Vezess is írt 2005 őszén. Mindenesetre a Toyota azzal a szándékkal fejlesztette ki az új Yarist, hogy a legbiztonságosabb kompakt autó legyen – ahogy a sajtóanyag fogalmaz.

Belső

Minőségérzetre a Yaris eddig a kategória alsó harmadába szorult, amin javítania illett a gyárnak. A fejlődés egyértelmű, az új előrelépett a középmezőnybe. A belső tér legérdekesebb eleme a központi légzsák. ez egy oldallégzsák, amely az első ülések között fúvódik fel oldalütközéskor, megóvva az elöl ülőket az egymáshoz csapódástól.

Akárcsak az új Corsában és a 208-ban, a következő Toyota Yarisban sincs sok hely hátul. Egy Ibiza vagy Polo lényegesen több helyet kínál a térdeknek, cserébe nehezebb velük parkolni, mert hosszabbak és kevésbé fordulékonyak, amire a technika részben még kitérünk. A fejtér viszont a négy centis magasságcsökkenés dacára elfogadható, az alacsonyabbra helyezett üléseknek köszönhetően.

Úgy látszik, hogy a szélvédőre vetített kijelzőt nemcsak a Corollába és a Lexus UX-be hozza le nagyobb autóiból a Toyota, hanem a Yarisba is! Igazán nagypályás extra lesz a szélvédőre vetített kijelző, a head up display a navigáció adatai mellett a sebességkorlátokat is kiírja.

Technika

Ha az utastér színvonalával nem is, vezethetőségével igazán nagy ugrást ígér a negyedik generációs Toyota Yaris. Mindene új ugyanis és ezúttal a vezetés öröme is fejlesztési szempont volt. A kiszámítható reakciók és a jó kezelhetőség alapja a szilárd karosszéria. Ebben igen komoly előrelépéssel kecsegtet az autó, bevezetve a TNGA (Toyota New Global Architecture) padlólemez-család kisautós tagját. Az új Yarisban debütál a GA-B technika, a névből kiviláglik a Global Architecture és a B-szegmens. A GA-C a Corolla, a Prius IV és a C-HR alapja, a GA-K-ra épülnek a nagyobb elsőkerekes autók, például a RAV4 és a Camry.

Egy fényezett karosszérián láthattuk az autó erősítéseit, van belőlük bőven. Toronymerevítő fut át a szélvédő alatt, az első alsó keresztlengőkart kiegészíti egy acélelem, amire a hosszabb orrú Corolánál nincs szükség az ütközési energia elnyelésében, itt viszont kell. A karosszériaszerkezet tartását nagyszilárdságú acélok adják, ennek a súlygyarapodás elkerülésében is szerepe van. A hibrid Yaris tömege nagyjából 20 kilogrammal csökkent, ami nagyrészt a nikkel-fémhidridről lítiumionra cserélt akkumulátornak köszönhető. A változatlanul léghűtésű és a hátsó ülések alatt lévő akkucsomag 27 százalékkal kevesebbet nyom az eddiginél.

Sajnos a megújult hibrid hajtásrendszerről egyelőre nagyon kevés adatot hozott nyilvánosságra a Toyota. Mivel 15 százalékkal erősebb az eddiginél, a rendszerteljesítmény 115 lóerő lehet. A fogyasztás több mint 20 százalékot esik. 3,3 l/100 km a mostani Yaris HSD átlaga a régi mérési ciklusban, ami ezek szerint 2,7 liter alá csökkenne.

A káprázatos fogyasztás kulcsa egyrészt a benzines háromhengeres 40,3 százalékos hatásfoka és a villanymotor 59 kW-ra (80 LE) növelt teljesítménye, amivel még többet osonhat füstmentesen a lábára odafigyelő Yaris Hybrid-tulaj. A motor az új 2,0 literes négyhengeres egy hengerrel kisebb verziója. A vezérlés láncos, a belső súrlódás minimális, az olajszivattyú változó kapacitással szállít a takarékosság kedvéért.

A Prius III kapcsán részletesebben leírt Atkinson-ciklussal itt is kiaknázza a gyár a lehetőségeket, hogy minél nagyobb munkát végeztessen az elégetett benzinnel. A munkaütemnél rövidebb szívóütemmel, a sokáig nyitva tartott szívószeleppel minél kisebb nyomással és hőmérséklettel távozhatnak a kipufogógázok a három égéstérből. A motor érdekessége, hogy a Yaris Hybridben lesz kiegyensúlyozó tengely, míg az 1,5 literes benzines nem hibrid változatában nincs. Ennek az az oka, hogy a segédtengely járásfinomító, rezgéskisimító hatására elsősorban alapjáraton és annak közelében van szükség, ami a hibridnél gyakoribb üzemmód.

A német autógyártók által sokáig nemigen értett, talán le is nézett hibridhajtást megkerülhetetlenné tette az európai emissziós szabályozás és a Toyota átütő sikere. 1997 óta 14 milliónál több hibrid autót étékesített a cég, ebből 2,5 milliót Európában. A 2,5 millió európai autóból félmillió jut a Yaris hibridre, pedig ez hajtáslánc csak a harmadik generációból, 2012-től vált elérhetővé és értelemszerűen ennek az ára a legmagasabb.

Városban eddig sem volt gond a Yarisban, a kifutó modell kényelmi hiányosságai miatt maradt alul a konkurensekkel szemben összehasonlító tesztünkön. Jót tehet a komfortnak az új ülés, amelynek struktúrája gyakorlatilag az új Corollából származik.

Pár perc ücsörgéssel ezt nem lehet ellenőrizni, de az üléshelyzet javítása egyértelmű. A mélyebbre engedhető és az eddiginél 60 mm-rel hátrébb beszerelt üléshez kapcsolódó fejlesztés a szélvédő alsó peremének lejjebb vitele, hogy ne romoljék a kilátás. Végre megnőtt a kormány állítási tartománya tengelyirányban, a volán eleve közelebb van a vezetőhöz és szöge is egészségesebb, kevésbé áll ferdén, mint eddig.

A fejlesztésekkel 15 mm-rel lejjebb van a negyedik nemzedék súlypontja, mint a mostanié. A vezethetőségnek az is használhat, hogy az autó kevésbé orrnehéz az eddiginél valamint jobb és bal oldala között is kiegyensúlyozottabb a súlyarány. Ehhez társul az új futómű. Az első MacPherson rugóstagokban csökkent a súrlódás, lágyabbak a rugók és az eddiginél sokkal merevebb anyagú hátsó híddal a hátsó kerékfelfüggesztés is lágyabbra hangolható, az útfekvés romlása nélkül.

Eddig is kezes, könnyen leparkolható autó volt a Yaris, de a modellváltással a fordulókör átmérője 9,8 méterre csökken, 15-ös felnikkel mérve. Az sajnos nem derült ki a bemutatón, hogy ez járdák vagy falak között értendő és a csökkenés sem egyértelmű, mert a 2018-as modell adata 9,6/10,0 méter 15 collos kerekekkel. Az újrakonstruált hibrid erőátvitellel rövidebb az eddiginél, így elvileg jobban alászedhetők a kerekek.

A statikus előpremieren az egyik autó zárva volt, mert belső tere nem felelt meg a szériagyártásnak. Mégis jól jött ez a prototípus, mert így legalább kiderült, hogy kétféle fék lesz az új Yarisokhoz. A hibrid hátul is tárcsafékes, az 1,5 literes benzinessel kiállított verzió olcsóbb dobféket villantott az akár 17-es felnik mögött, ami alighanem az alapverzióra, az 1,0 literes, szintén háromhengeres benzinesre is igaz.

Hazai helyzet

Ha minden jól megy, jövő év elején vezethetjük először a vadonatúj Toyota Yarist, körülbelül fél évvel a hazai piaci bevezetés előtt. Itthon az importőr tervei szerint 2020 szeptemberében rajtolhat az autó. Gyártását továbbra is Valenciennes-ben végzi a Toyota, a franciaországi gyár 2001. óta ontja az igazán sikeres Yarist.

Áráról még nincs adatunk, de ne a mostani akciós árszinttel számoljatok, mert az autó fejlődött, értékesebbé vált, amit az ára is tükröz majd. Éppen ezért az Auris-Corolla váltáshoz hasonlóan a vezérképviselet betáraz majd pár száz autót a harmadik generációból, amely Yaris Classic néven kínál alternatívát az autóválasztáshoz.

Érdemes lesz nyomott árat kalkulálni az elődmodellre, mert friss formájával, új technikájával, sokkal jobb üléshelyzetével és a negyedik generációs hibridhajtással az új Yaris nemcsak házon belül lesz ígérkezik ellenfélnek, hanem a teljes kiskategóriában meghatározó újdonság.