Szörényi Andris kollégánk a világpremieren személyesen ismerkedett a vadonatúj Toyota Yaris-szal. Benyomásait, valamint az autó legfontosabb műszaki adatait ezen a linken elolvashatod. Alább pedig eláruljuk, mi marad ki a Yaris európai kiadásából.

A legfontosabb, hogy összkerékhajtást is kap a kisautó, méghozzá rögtön kettőt is. A hibrid variáns e-Four rendszere villanymotorral hajtja a hátsó kerekeket; ez a speciális modell az alapkivitel csatolt lengőkaros hátsó felfüggesztése helyett kettős keresztlengőkaros konstrukciót kap. Lesz viszont egy mechanikus összkerékhajtású variáns is: ezt az Andris által is említett, tisztán benzines 1,5 literes motorhoz kérhetik a japán vevők.

e-Four összkerékhajtás

A motorkínálat legkisebb tagja egy egyliteres, háromhengeres benzinmotor, hagyományos CVT-váltóval (a másfél literes benzinmotorhoz már az újabb fejlesztésű, fogaskerekes áttételeket is alkalmazó, kompaktabb Direct Shift-CVT egységet illesztik opcióként.)