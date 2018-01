Beülve rögtön feltűnik, hogy az állítható magasságú ülés még legalul is túl magasan van. Aztán itt vége is a hisztinek, hiszen az ülés parádés, a kormány jó fogású, a váltó pontos, határozott. A motor indítás után pár perc kell mire elmúlik a csalódottság, hogy semmi színpadias hörgés, durrogás, üvöltés nem halaltszik. Sem kint, sem bent. Egy darabig még lehet rajta töprengeni, hogy ez most jó-e, mert nem ver át minket az autó mindenféle kamu hanggal, vagy inkább rossz, mert hiányzik belőle az őszinte sikítás.

Ez a dilemma nagyjából az első, hatezer fölé pörgetésig tart, ahol igazán gonosz hangja lesz a motornak, kompresszornak, kipufogónak. Aztán a sokadik gyorsításnál is még keresem, hogy mi a frász tetszik ebben a zajban, ami leginkább egy műszaki hibás, a Napba csapódás ellen teljes terheléssel küzdő idegen űrhajó hajtóművére hasonlít. Amibe valaki még egy marék nyolcas anyát is behajított. Megmagyarázhatatlan, de tényleg nem rossz ez a zaj, ami garantáltan nem hangszóróból jön.

Ennyire sportos autónál mindig jó döntés a szervezőktől, ha nem közúton kell küzdenünk a kísértés ellen, hanem lezárt versenypályán lehet büntetlenül randalírozni az autóval. Szerencsénk volt, a Yaris GRMN-t a Barcelonához közeli pályán gyötörhettük, ahol annyi csalás volt a játékban, hogy nem közúti abroncsokat tettek az autóra, hanem semi slick gumit.

Versenypályán vezetni nagyon mókás egy ekkora gyöszt, a Yaris GRMN teljesen jóindulatú és közben elég gyors is, 6,4 mp alatt van százon, kanyarokban precízen irányítható, a négydugattyús fék is harap. Kigyorsításnál a differenciálzár segít és a váltót is gyorsan lehet kapcsolgatni a fokozatok között. Amellett, hogy versenyhelyzetben jó játszótárs, a hétköznapokon sem kell más autó után nézni. Átlagos felhasználás mellett sem kényelmetlen a futóműve, a kipufogóhang sem zavar senkit, egyedül a szűknek éppen nem nevezhető, ellenben a háromajtós kasztni és a bénán tologatható sportülések miatt nehezen megközelíthető hátsó üléssor használhatósága kérdőjeles.