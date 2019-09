Az autó arányai hangyányit a sportosság felé mozdultak el, a teljes hossz 14 mm-rel rövidebb lett (4048 mm), a szélesség 66 mm-rel nőtt (1798), a magasság 28 mm-rel csökkent (1440 mm), de összességében maradt az előző Clio által kitaposott irányvonal, csal részelteiben változott a formaterv.

Az összekeverhetőséget tovább súlyosbítja az egységes márkakép jegyében bevezetett C alakú első fényszóró, amivel elölről az avatatlan szem akár Mégane-nak is nézheti a friss Cliót, de nyilván ez is volt a cél, ami bejött például a Mercedesnek, az működhet a Renault esetén is, a majdnem egyforma, csak méretben különböző típusokkal könnyebb megfogni a vevőket. Aki a Clio megjelenése miatt tér be a szalonba, de kicsinek találja a második üléssort, az boldog Mégane-vevő lehet, vagy fordítva.

Sokan fájó hiányként említik a kombi karosszériaváltozat kivezetését, az új Clio csak ötajtós kivitelben készül, a nagyobb raktérre vágyó vásárlókat a Captur irányába terelik majd az értékesítők.

A kevés változtatás előnye, hogy volt fejlesztési keret a részletekre, tudtak javítani például a légellenálláson az első kerék körüli légáramlatok optimálisabb elvezetésével, az alsó burkolatok áttervezésével javult az alaktényező és a homlokfelület szorzata, ami 0,64-re csökkent a korábbi 0,66-ról.