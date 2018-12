Emlékeim szerint a Kia-k utasterével sosem volt különösebb baj, klassz az összhatás és bár kisautóról van szó, az anyagminőség sem rossz. Ugyan szinte mindenhol kemény műanyagból épül fel a torozás, de a textúrák ügyes kombinálásával ez nem zavaró. Ahol kell, ott meg úgyis puha minden. Hosszú tengelytávjának hála belül komfortos a Rio, de csodák nincsenek, hátul már túl alacsony a tető, és a lábtér is elkezd szűkülni, ha magasabb sofőr mögé kell bemászni.

Csomagtartója ötszemélyes módban átlagos méretű, 325 literes, lehajtott hátsó háttámlákkal pedig 980 literes, sík padlójú. A padlószint alatt a tesztautóban pótkerék is volt, nem igazi, teljes értékű, de még így is nagyságrendekkel hasznosabb, mint egy defektjavító foglalkoztatókészlet.

Sportos hangulata csupán a klassz tapintású, alul lapított sportkormányra, az alumínium pedálokra és a karbonhatású középkonzol-borításra korlátozódik. Illetve van még finom G-Line embléma és az átlagosnál hajszállal sportosabbnak ható ülés is. Műszerfala a klasszikusnak számító, hűtőfolyadék és üzemanyagszint-mérővel kiegészített két kerek műszerből áll, amelyek TFT kijelzőt fognak közre. Emellett van nagy, központi érintőképernyő is, ami a telefon képernyőjének tükrözésére, illetve a telefonon futó navigációs app tükrözésére is képes. A telefon párosítás másodpercek alatt levezényelhető, aztán pedig a rengeteg gombbal teleszórt kormányról vezérelhető, többek között a telefon is.