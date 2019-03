Idén a Genfi Autószalonon járva megcsodáltuk az újragondolt Porsche 911-et egy tonnásra könnyítve, percenként 9200-ig forgó léghűtés szívómotorral, láttuk Putyin luxusautójának civil változatát, megsüvegeltük a Rolls-Royce-oknál exkluzívabb kupét. De a Škoda Kamiq mellett alig volt olyan valódi autó, amely legalább majd használtan elérhető lenne sok magyar autóvásárlónak.

Ezért is volt annyira fontos megnéznünk a Peugeot 208 második generációját, amely hunyorítva még Audi A1-nek is elmenne. Azért is érdemes figyelni a francia kisautóra, mert ebből születik majd az Opel Corsa következő generációja, még idén.

Gusztusos, igényes szelete a világnak a 208-as Peugeot. A szerényebb felszereltségűekben rendes kézifék van

A 208 teljes hajtáslánc-kínálattal jön, lesz belőle benzines, elektromos és dízel is. Utóbbi lassan érdekesebb fejlemény, mint az akkumulátoros verzió. Az 1,5 HDi 100 lóerős, az elektromos motor 100 kW (136 LE) teljesítménnyel repíti a súlytakarékos építésű kisautót. A belső égésű motoros verziók tömege mintegy 30 kg-mal lehet könnyebb, pedig a 208 eddig is japánosan csekély súlyú autó volt a kategóriáján belül.

Kovács Miklós kollégámmal készítettünk egy videót a 208-ról, amelyben rögtön a fő konkurenst, a vele egyszerre megújuló Clio V-öt is bemutatjuk. Mindkét autó piaci bevezetése idén ősszel kezdődik Magyarországon, várhatóan októberben jelenhetnek meg a márkakereskedésekben.

