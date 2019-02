Olvass tovább

Ez a bizonyos akkumulátorcsomag 50 kWh kapacitásával akár 340 kilométeres hatótávolságot tesz lehetővé, és ez már a szigorúbb WLTP norma szerint, tehát valószínűleg tényleg számolhat ennyivel a felhasználó. A használati értéket 8 éves, 160 000 kilométeres akkumulátor-garancia javítja.

A 100 kW (134 LE) teljesítményű villanymotor háromféle üzemmódban használható: maximális hatótávolságot biztosító ECO, dinamikusabb teljesítménykifejtésű SPORT, valamint a kettő között balanszírozó NORMAL.

Ahogy üzemmódból, töltési módozatból is három lehetséges: az autó feltölthető egyszerű 230 voltos hálózatról, otthoni fali töltőről, valamint nyilvános gyorstöltőről. Előbbi több mint 20 órát vesz igénybe, a másodiknál 8 órára írják a feltöltés időtartamát, egy 100 kW-os rapid charger pedig 30 perc alatt 80 százalékra tölti az akkukat.

A töltési folyamat a távolból vezérelhető, illetve programozható; a téli hónapokban olyan rendszerek segítik az utastér temperálását, mint az akkumulátorról működő, nagyteljesítményű (5kW) fűtőelem, az utastéri hőszivattyú, a hagyományos klímaberendezéseknél jobb hatásfokú klímaberendezés, valamint a fűthető ülések.

A Peugeot egy sor szolgáltatást is kínál majd új villanyautójához, a töltőpontokat is figyelembe vevő útvonal-tervezőtől a vezetési stílust optimalizáló oktatóprogramon át a speciális asszisztencia és szervizcsomagokig. Már most gondolnak az autó továbbértékesítésére: a Peugeot beméri és tanúsítvánnyal igazolja a használt e-208-asok akkumulátorának állapotát, ami várhatóan sokat javít majd a modell értéktartásán.

Forrás: Peugeot