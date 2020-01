A Renault Clio E-Tech tehát ilyenkor is úgy viselkedik, mint egy jól nevelt automata váltós autó, és akkor is, ha csak úgy egyszerűen közlekedünk vele. Mindez azért érdemel kiemelést, mert erőátvitelének megoldásából nem ez következne. Mint azt korábban már megírtuk, a más gyártók által alkalmazott, automata váltóval kombinált vagy fokozatmentes megoldás helyett a Renault szó szerint a legprimitívebb kézi sebességváltóhoz hasonló szerkezetet épített be, de persze úgy, hogy egy elektromechanikus szerkezet automatikusan kapcsolgatja a belső égésű motorhoz társított négy- és az elektromotorhoz tartozó kétfokozatú váltót.

Mindkét sebességváltó úgynevezett kapcsolókörmös megoldású, ezeknél kellett régen felkapcsoláshoz duplán kuplungolni, visszakapcsoláskor pedig a dupla kuplungolás közben még gázt is adni. Erre azért volt szükség, mert az eltérő fordulatszámmal forgó váltótengelyeket és fogaskerekeket csak így lehetett szinkronba, azaz azonos fordulatszámra hozni ahhoz, hogy azok a bizonyos körmök recsegés nélkül kapcsolják össze őket.

Ezt a korábban nagy gyakorlatot kívánó műveletet a Renault mérnökei az elektromotor és a benzinmotor fordulatszámának – a hibrid rendszer vezérlőegységének automatikus – szabályozásával váltották ki. Egyszerűen olyan jeleket kap a két egység, aminek hatására a tengelyek és a fogaskerekek fordulatszáma olyan közel kerül egymáshoz, hogy gördülékenyen menjen végbe a sebességváltás. Még egyszer: a vezető erről mit sem tud, a hibrid rendszer teljesen automatikusan, az igényekhez és a menethelyzethez igazodva kapcsolgat. A vezető csak annyit érzékel, hogy a gázpedál lenyomására gyorsul, a fékpedál lenyomására lassul az autó – mint egy hagyományos automatában, vagy az ismert más hibridekben.