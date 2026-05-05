Még 2025 novemberében számolt be arról a Vezess, hogy a korábbi Forma-1-es pilóta, a mezőnyt 2007 és 2014 között erősítő Adrian Sutilt egy rajtaütés után letartóztatták. A német ellen a vád csalás és sikkasztás volt, az akkori jelek szerint luxusautóit – melyből volt szép számmal – nem feltétlenül tiszta forrásból származó pénzből vásárolta.

A fenti mondatban a volt szócska nem véletlen. A letartóztatást leszámítva az eddig ugyanis csendesen csordogáló ügy most azért kapott ismét nagy hangot, mert Sutilnak eltűntek az autói – írja az Autoevolution. Összesen kilenc nagy értékű gépjármű hiányzik, például

több Porsche

több Lamborghini

egy Rolls-Royce Phantom

egy Ferrari California

egy Koenigsegg Regera

egy Mercedes-Benz 600, mely korábban Elvis Presley tulajdonában is volt

valamint egy Koenigsegg One:1.

Több modellről is megemlékezhetünk a listáról, legyen az akár a 20 millió dollár (6,23 milliárd forint) értékű Elvis-féle autó, de a koronaékszer egyértelműen a 22 millió dollár (6,86 mrd Ft) értékűre taksált Koenigsegg One:1.

Az autó neve onnan jön, hogy tömege és teljesítménye 1:1 arányban állnak egymással, ez volt az első homologizált autó, ami tudta ezt a világon. 2014 és 2015 között mindössze hét példány készült az 1360 LE-s, 1371 Nm csúcsnyomatékra képes álomautóból, melynek szíve egy 5 literes V8-as motor. A 400 km/órás tempót 20 másodperc alatt elérő One:1 Sutilnál lévő példánya teljesen karbonból készült, és pink csíkokkal dobták fel.

Hol vannak ezek az autók?

Rögtön felmerülhet, hogy ezeket az autókat Sutil rejtette el a hatóságok elől, azonban a kirajzolódó kép mást mutat. Sajtóinformációk, valamint Sutil ügyvédje szerint az ex-F1-est és családját az orosz Wagner-csoport szemelte ki, és megzsarolták őket, hogy passzolja le a kocsikat, ha nem akarnak nagyobb bajt. Az Auto Motor und Sport szerint ismeretlenek még Sutilék otthonába is behatoltak, hogy érvényt szerezzenek akaratuknak.

Az autókeresésbe az Interpol is beszállt, a gyanú pedig az, hogy Monacóból Kelet-Európa irányába vihették az autókat szervezett körülmények között. Azt azért érdekes lenne megnézni, mit tudnak kezdeni a feltűnő Koenigsegg-gel, olyan könnyen talán még Oroszországban sem lehet lepasszolni egy ilyen autóritkaságot.