A Koenigsegg One:1 arról kapta a nevét, hogy a tömeg-lóerő aránya 1:1. Ez azt jelenti, hogy 1 lónak csak 1 kg-ot kell mozgatnia, ami elképesztő menetteljesítményeket ad neki. A modellből csupán hetet gyártott a svéd vállalat, amiben már a gyári prototípus is benne van, amit szintén értékesített a Koenigsegg.

Az egyetlen jobbkormányos One:1 most épp Angliában eladó és valószínűleg nem sok milliárdost vet vissza az sem, hogy a szokatlanabbik oldalról kell vezetni a gépet. A One:1 elég feltűnő jelenség, már csak azért is, mert az egész karosszériája színezett karbonból van, ami jelen esetben sötét kék és szürke. A kis terelőelemek és a nagy hátsó szárny is jelzik, hogy a Koenigsegg inkább sportautó, mint luxusholmi.

A Koenigsegg One:1 motorja saját fejlesztésű 5 literes, V8-as, amit két turbófeltöltővel támogatnak meg. A teljesítménye 1360 lóerő 7500-as fordulaton, nyomatéka 1371 Nm már 6000-től. A motorhoz 7 sebességes duplakuplungos váltó csatlakozik és a One:1 hátsókerék-hajtású. Az 1360 kg-os autó 11,9 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 300 km/órás sebességre. A hagyomáynos százas sprintet nagyjából 2,8 másodperc alatt tudja.

A 11 426 km-t futott One:1-ért 7,2 millió amerikai dollárt, tehát nagyjából 2,2 milliárd forintot kérnek.