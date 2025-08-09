Kedd óta a mulhouse-i autómúzeumban egy Lamborghini Aventador is megtekinthető. Ebben semmi meglepő nem lenne, hiszen több száz különlegességet állítanak ki. Ugyanakkor ezt az autót nem a tulajdonosa ajánlotta fel a múzeumnak, hanem a francia állam, amely az Európai Unió Oroszország elleni megtorló intézkedéseinek nyomán jutott hozzá.

A 2018-as szupersportkocsit a vámhatóság foglalta le, amikor a járművet egy teherautó platóján szállították. A sofőr Németországba tartott, onnan pedig Oroszországba. „Az ügy érzékeny” – válaszolta a mulhouse-i vámhatóság, amely nem adott további információt sem a tulajdonos személyéről, sem az autó pontos származási helyéről.

Ugyanakkor az autómúzeum igazgatója elárulta az okokat. „Orosz tulajdonos autója volt” – jegyezte meg Guillaume Gasser. „Az ukrajnai háború miatt embargó van Oroszországra, ezért ez az autó nem lehetett az Európai Unióban.”

Az Európai Unió által az orosz árukra hozott intézkedés, többek között az 50 000 euró (20 millió Forint) feletti értékű luxusautókat is érinti. Az „Aventador” értéke pedig körülbelül 400 000 euróra (kb. 160 millió forint) becsülhető. A pontos modell fekete színű ( fotóink illusztrációk), forgalmi engedélyét cirill betűkkel töltötték ki.

A jármű egyelőre a múzeumban marad, amíg a tulajdonos nem teljesíti a követelményeket, vagyis vagy befizeti a bírságot, vagy az európai szankciókat feloldják.

A Lamborghini Aventador középmotoros, kétüléses sportautó, amelyet 2011-től 2022-ig gyártottal és forgalmaztak. Nevét egy híres spanyol harci bikáról kapta, amely 1993-ban Zaragoza városában, Aragónia tartományban harcolt.

A modell 6,5 literes V12-es szívó benzinmotorral készült, mellé hétfokozatú automatizált kézi sebességváltó és összkerékhajtás tartozott. Kezdetben motorja 700 lóerős teljesítménnyel bírt, de később készültek erősebb variánsok, a csúcs 780 lóerő volt. A kupé és roadster változatban gyártott modell leggyorsabb variánsai képesek voltak 2,8 másodperc alatt elérni a 100 km/órás tempót, végsebességük elérte a 350 km/órát.

A Musée National de l’Automobile, Collection Schlumpf egy autó múzeum, amely Mulhouse-ban, Franciaországban található. Hans és Fritz Schlumpf testvérek hozták létre édesanyjuk szülővárosában.

A gyűjtemény több mint 520 járművet tartalmaz, amelyek közül 400 időrendben három fő részlegben sorakoznak :

Egyes beszámolók szerint a múzeum a világ legnagyobb autógyűjteménye, ugyanakkor a világ legnagyobb és legátfogóbb Bugatti járműgyűjteményét is magában foglalja. Három Bugatti „Royale” modellt is őriz: a hat eredeti Royale közül kettőt, valamint az Esder Royale másolatát, amelyet a Schlumpf testvérek műhelyében készítettek eredeti Bugatti alkatrészekből. Versenyautók között olyan különlegességeket lehet itt látni, mint Bugatti Type 35, Maserati 250F, Mercedes-Benz W125 és háború előtti Grand Prix autók.

A múzeumot a francia kormány nemzeti örökségként tartja nyilván.

