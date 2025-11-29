2007 és 2014 között volt a Forma-1-es mezőny tagja Adrian Sutil, aki pályafutása során megfordult a Spyker, a Force India és a Sauber csapatánál is. A német pilóta nem volt kutyaütő, időről időre feltűnt a pontszerzők között is, de dobogóig sosem jutott el.

Sutil az F1 után sem hagyott fel a versenyzéssel, a Vezess is látta például a Ferrari Challenge-szériában Mugellóban 2023-ban. Azóta kicsit eltűnt a radarról, az életét nyomon követők leginkább luxusautók volánja mögött láthatták őt, főleg Monaco környékén.

A jelek alapján azonban a drága kocsikat nem feltétlenül tiszta pénzből teremthette elő a 128 nagydíjon induló ex-F1-es. A német Bild információi szerint egy nemzetközi razzia keretében Sutilt elfogták, és súlyos csalással, valamint sikkasztással vádolják. A híreket egyelőre hivatalosan semmilyen szerv nem erősítette meg, és az érintett sem kommentálta az ügyet.

Sutil egyébként nem először néz farkasszemet a törvénnyel. A 2012-es Forma-1-es szezont lényegében emiatt is kellett kihagynia: 2011-ben a pilóta egy sanghaji bárban a Lotus F1-es csapatának egyik elöljáróját sértette meg egy törött pezsgősüveggel. Az ügyben végül Sutilt bűnösnek találták, és 18 hónap felfüggesztett szabadságvesztéssel, valamint pénzbüntetéssel távozhatott a perből.