Úgy tűnik fény derült az önvezető taxik egy eddig rejtett funkciójára: nemcsak elvisz A-ból B-be, hanem adott esetben a rendőröknek is leszállítja a “gonosztevőket”. Kaliforniában két 15 éves fiú került kellemetlen helyzetbe, miután a Waymo értesítette a San Mateo-i rendőrséget a járműben történtekről.

Az eset hétfő délután történt, a rendőrség jelentése szerint a két tinédzser egy vezető nélküli Waymóban utazott, miközben alkoholt fogyasztottak, és Orbeez-golyókkal lövöldöztek kifelé az autóból. Az Orbeez apró, víz hatására megduzzadó zselégolyó, amely játékboltokban is kapható.

A Waymo jelezte a rendőrségnek, mi történik az autóban, majd a járművet egy parkolóba irányították, ahol megállt, és megvárta a kiérkező rendőröket. A hatóság szerint a fiúk nem voltak bezárva az autóba, bármikor kiszállhattak volna.

A rendőrség által közzétett felvételeken több egyenruhás és egy rendőrkutya is látható, ahogy megközelítik a robotaxit. A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a játékfegyverek, vízipisztolyok és BB-fegyverek is veszélyes helyzetet teremthetnek, főleg akkor, ha kívülről nem egyértelmű, valódi fegyverről van-e szó. Egy ilyen tárgy puszta látványa is pánikot kelthet a járókelőkben.

A Waymo tájékoztatása szerint az autókban belső kamerák is vannak, amelyeket többek között az utastér tisztaságának ellenőrzésére, elveszett tárgyak megtalálására, vészhelyzetek kezelésére, a szabályok betartásának ellenőrzésére és biztonsági célokra használhatnak. A cég azt állítja, hogy nem alkalmaz arcfelismerést vagy más biometrikus azonosítást az utasok beazonosítására, de sürgős esetben az ügyfélszolgálat élő videóhívással is elérhet az utasokat.

A Waymo szerint egyedül alapvetően csak 18 éves kortól lehet utazni ilyen járművekbe. A cég külön tiltja az alkohol- és drogfogyasztást az autóban, és fegyvert sem szabad bevinni az utastérbe.

Nem ez az első eset, hogy fiatalok próbálják feszegetni a robotaxizás határait. A Los Angeles Times korábban arról írt, hogy júniusban három fiú egy mozgó Waymo ablakában ülve szelfizett Los Angeles nyugati részén, miközben az autó nagyjából kb. 50-60 km/órás tempóval haladt.

A mostani San Mateo-i ügy után a rendőrség Facebookon annyit üzent a szülőknek: “tudják, hol vannak a gyerekeik? A Waymo tudja…”