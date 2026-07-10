Két különböző luxusautó-márka képviselője is azt mondta a Vezessnek egymástól teljesen függetlenül, hogy a kormányváltáshoz közeledve, pláne a választás után, több addigi vásárlójuk lemondta a megrendeléseit. Már nem akarják (vagy nem tudják) megvenni ezt és azt, amire korábban bejelentkeztek. Meg hivalkodni sem annyira kifizetődő 2026 tavaszától. A névtelenséget kérő nyilatkozók árnyalt megfogalmazása szerint a politikai széljárás markáns változása állhat a háttérben, ezt persze senki nem hangsúlyozta.

Ezzel ellentétes mozgás is formálta a 100+ milliós személyautók hazai piacát 2026 első felében. A piaci elemzők szerint éppen a pártpreferenciák elbillenése okozta látványos forinterősödés. A korábban 400 eurós árfolyam körül megrendelt luxusautók 350-360 forintos árfolyam ‒ és forintos utalás ‒ mellett jelentős haszonnal kecsegtetnek. Külön cikket írtunk róla, hogy 10-20-30 millió forint maradt így a legvagyonosabbak amúgy is széles zsebében.

Vajon hogyan néz ki ezek után a luxusautó-piac Magyarországon?

Fényesen csillog, a statisztikák szerint 200 darab körüli különleges szupersportkocsi és hatméteres szedán meg böhöm SUV állt forgalomba újonnan Magyarországon az esztendő első felében. Eközben a pár éves ritkaságok szürkeimportja is pörgött, de használtból – bár így olcsóbbak – kevesebb érkezett.

A Vezess most közli a Datahouse segítségével a teljes listát márkákra bontva. A Porsche-szint felett húztuk meg a mércét, pedig az sem alacsony.

Aston Martin: 14 új + 8 használt

Abc-sorrendben sorolva a brandeket azt látjuk, hogy 14 darab új Aston Martin állt forgalomba vadonatújonnan, amiből három Valhalla. Egy 500 ezer eurós autónál 400 forintos árfolyamon 200 millió forintot kell utalni forintban, 380-as árfolyamnál 190 milliót. 350-es árfolyamnál akkor mennyit spórol a tisztelt ügyfél? Ráadásul a Valhallák – amelyeket itt mutattunk be – ennél sokkal drágábbak.

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Cikkünk szövegközi címeiben a használtan behozottak teljes darabszáma szerepel, a márkákhoz tartozó szövegekben azonban csak az egy-két-három évesekre térünk ki.

Az Astonoknál például egy 2024-es évjáratú DB12 is érkezett tréleren (vagy zárt, dobozos teherautóban?), nyugisan, a termék biztonságát mindenek fölé helyezve, valamint egy pár hónapos Vantage.

Amióta létezik szalon a XV. kerület szélén, külföldi autónézéssel sem kell a drága időt pazarolni, náluk is lehet pár ezer kilométert futott Astonokat vásárolni. Megnéztük, most éppen a 125 ezer euró + áfás DBX707-től a 355 ezer euró + áfás V12 Vanquish Coupéig terjed a kínálat.

Bentley: 13 új + 7 használt

Erős időszakot zárt a Szerémi úti Bentley képviselet is, 13 vadonatúj járművet helyeztek forgalomba félévig. Nem, egyáltalán nem a legfelvágósabb/legkevésbé stílusos Bentayga áll a lista élén (4 darab), hanem a Continental GT (6 példány), és átadtak még 3 darab Flying Spurt is.

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Érdekes, hogy a használtan behozott Bentley-k között rendre legnépszerűbb kupé, kabrió párosukból pár éves korig ezúttal egy sem érkezett, egy-egy Bentayga és Flying Spur szerepel a fiatalon forgalomba helyezettek között.

Ferrari: 40 új + 16 használt

„Akinek nincs pénze, az Porschét vesz, akinek van pénze, az Ferrarit” – hangoztatta egy vagyonos magyar celebritás pár éve, és az okossága hunyorítva rímel is a statisztikákra. Cikkünkre átköltve: aki megteheti, nem adja alább a Ferrarinál. Minden másnál jóval többet vásároltak az árakat átlagolva legdrágább sportkocsimárka termékeiből.

Tizenegy darabbal a legtöbb 12Cilindriből állt forgalomba, de jött minden felirat nélküli, burkolt kamionokban a 296 Speziale-tól a Purosangue-on át az SF90-ig.

Összesen 16 használt Ferrarira is magyar rendszám került 2026 első felében, közülük négy volt 2022 utáni: egy-egy 296 GTB, 812 Competizione, Portofino és SF90.

Milyen vezetni egy Ferrarit? Magyarországról elsőként a legnagyobb autós lapot, a Vezesst hívta ki Olaszországba a Ferrari újdonságot tesztelni. Számos csodás modelljüket vezettük már, és egyéb bemutatóikra is rendszeresen járunk: F80, Testarossa, Purosangue, 12Cilindri. 21 fotó

Lamborghini: 21 új + 10 használt

A nyitás még csonka évében 2 darab autót adtak át 2023-ban, hatalmas ugrással 22 példányt 2024-ben, tavaly pedig már 35-öt, idén viszont 50-et terveznek – mondta szerkesztőségünknek Bodonyi Ádám, a márka értékesítési vezetője.

Az első hat hónap majdnem hozta az időarányos terv szerint a félszáz felét, de lesz itt még karácsony, simán összejöhet a megcélzott ötven. Eddig a drágább Revueltóból (5 darab) többet vittek haza a szélesen mosolygó tulajdonosok, mint a szerényebben árazott Temerarióból (3), és könnyű kitalálni, az Urus nyert (13).

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A 10 használtan behozott Lamborghini között akadt tényleg alig futott, 2026-os évjáratú Revuelto és 2025-ös Temerario és Urus is, valamint a gyártás legvégéről származó 2024-es Huracán is.

„A luxuspiac kinőtt a logók korszakából” A luxuspiac ismét növekedési pályára állt, de a vásárlók már nem ugyanazt keresik, mint néhány évvel ezelőtt. A Boston Consulting Group (BCG) és az olasz luxuscégeket tömörítő Altagamma legfrissebb kutatása ugyan nem az autóiparról szól, hanem azoknak a ruha-, óra- stb. vásárlásairól, akik persze személyautóból is a legdrágábbakat veszik, mégis úgy gondoltuk, érdemes berakni ide a csütörtökön közölt, egészen friss kutatási eredményeiket. Szerintük a feltűnő márkajelzések helyett ma már a minőség, a kézműves kivitelezés és az időtállóság határozza meg a vásárlási döntéseket. Eközben a mesterséges intelligencia néhány év alatt a luxuscikket vásárlók egyik legfontosabb tanácsadójává vált. A luxuspiac mérete a 2015-ös évi 850 milliárd euróról 2024-re 1021 milliárdra, 2025-re pedig 1066 milliárd euróra nőtt, de ebben a 10 évben 70 százalékról 50 százalékra csökkent a luxuscikkeket csak alkalmanként, vagy egyszer-egyszer vásárlók súlya. Ők azok, akik évi 5 vagy 2 ezer euró alatt költenek luxusra. Eközben viszont nőtt a leginkább elkötelezett ügyfelek szerepe, és egyre nagyobb súlyt kapnak az élményekhez kapcsolódó költések is, mint a fine dining éttermi élmények, a szállodai szolgáltatások és az exkluzív utazások. A Boston Consulting Group (BCG) és az olasz luxuscégeket tömörítő Altagamma szerint a luxuspiac felső szegmensét az évi minimum 50 ezer eurót költők jelentik. Az ő táboruk a 2015-ös mintegy 400 ezerről 2025-re 700 ezer főre bővült, és 2025-ben fejenként átlagosan 420 ezer eurót költöttek luxuscikkekre. Ezzel a súlyuk a luxuspiacon a 2015-ös 13 százalékról tavaly már 24 százalékra nőtt.

Maserati 8 új + 41 használt

Kik a magyar vevők? Miért vesznek a gazdagok Maseratit? Milyen extra kerül tízmillióba? Melyik nélkül nem vesz kocsit a magyar ügyfél? Mit csinált egy paraszt a Maserati logójával? Mennyi autót vettek százmillió forint felett? Mindezt megkérdeztük a márka magyar főnökétől interjúnkban, közben megcsörrent a telefonja. Olaszul beszéltek a vonal túlsó végén, ami a szalon előtt volt: megérkezett Itáliából egy kamion, a bendőjében több különlegességgel.

Azóta is jönnek a Maseratik a budapesti Váci úton lévő bázisra, ahol idén egy vadonatúj Gran Turismo volt szerintünk a legizgalmasabb átadás, a többi szabadidő-autó.

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A 41 darab használtan behozott Maserati többsége is Levante és Grecale volt, de a legfiatalabbak között is vannak kétajtós kupék.

McLaren: 1 új + 4 használt

Fájóan hiányzik a budapesti utcaképből egy-egy McLaren- és Rolls Royce-képviselet, ám ez nem állhatja útját annak a pár elszánt honfitársunknak, aki nullkilométeresen szeretne ilyen brit különlegességet. Kintről, de csak bejött idén egy vadonatúj 750S.

Használtan is ebből a modellből érkezett néhány példány: egy-egy darab 2025-ös, 2024-es, 2023-as és 2021-es évjárat. Ha nincs is még hivatalos szalon, de azért látni az Andrássyn McLareneket pénteken vagy szombaton este, ahogy megteszik a felvágós körök klasszikusát: Andrássy út, kör a Hősök terén, Andrássy, visszafordulás a Gresham és a Lánchíd között, Andrássy, és így tovább vagy nyolcszor.

Rolls-Royce: 2 új + 4 használt

Pusztán a véletlen műve, hogy a klasszik kör mentén fotóztuk ezt a magyar rendszámos Cullinant is, ami mellett egy új Spectre is hazai azonosítót kapott az esztendő első hat hónapjában. Ha már magyar rendszám: az ilyen cikkekben mindig érdemes hangsúlyozni, hogy amiről itt és most írtunk, azok a honfitársaink által vásárolt sport- és luxusautók közül csak a magyar rendszámmal forgalomba álltak.

Nincsenek köztük a német, cseh, szlovák stb. rendszámos, adót spórolós járművek. Simán lehet, hogy az a halmaz is kitesz pluszban 100-200 darabot ezeken felül. Egyáltalán nincs vége ennek a szokásnak, meglátjuk, tesz-e valamit az új kormány ez ellen. Az előző kevésbé vigyázott ezekre az adóforintokra, amelyek, ha jobban beleszámolunk, akár milliárdos összeget is kitehetnek az elszalasztott másfél évtizedben.

El ne felejtsük, magyar rendszám került pár használt Rollsra is idén, köztük egy-egy alig futott (2025-ös és 2024-es) Cullinanre.