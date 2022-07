Háború sújtotta övezet az személyautó-kereskedelem. Mennyire golyóálló a Maserati Magyarországon?

Azon szerencsés kevesek közé tartozunk, akik minimálisat éreznek a válságból. A szállítási határidőink normálisak, három, maximum négy hónaposak. Mindent modellünket lehet rendelni. Nyilván az MC20 limitált gyártású, egy év fölötti a várakozási idővel, mert napi hat darab készül tudatosan, szándékosan, hogy fenntartsák az életciklus végéig az érdeklődést. Nagyon jók a számai.

Nem érinti a gyárainkat az oroszországi beszállítói terület sem. Normál ütemben megy a gyártás. Most már a vadonatúj Grecale (ejtsd: grekále) gyártása is elindult, van már hazai megrendelésünk is. Ha szerencsénk van, bármelyik pillanatban befuthat az első példány, éppen most van úton ide.

A modelljeik rendelhetők, de van-e olyan chipfüggő extrájuk a konfigurátorban, ami nem elérhető most? Sok gyártó küzd alkatrészhiánnyal.

Nincs. Abszolút nincs. Sőt, különleges szériákat indítunk. Minden egyes évben kettő különleges szériát lehet rendelni egyedi, limitált darabszámban a Maseratitól. Most éppen egy Tributo nevezetű széria lesz a Ghibliből és a Levantéból különleges külső színekkel, narancsszínű cérnával varrva belül a bőrkárpitot. Még ilyenekre is van energiánk. Két éve határozta el ezt a központ, és lecsapnak rá a kereskedők. Ráadásul mindig van mögötte egy kis ártámogatás, hogy még vonzóbb legyen az ügyfeleknek amellett, hogy ezek különleges, megismételhetetlen autók.

Persze, mi is látjuk, hogy nem simulnak a ráncok az autóiparban, de nekünk nincs problémánk jelenleg.

Öt éve ön a Maserati üzletágvezetője Magyarországon, a Wallis Pestnél. Mi a legfontosabb a vevőinek? Mik a fő szempontok, amiért ezt a brand-et választják a magyar ügyfelek?

Két nagy csoportra osztanám az ügyfeleket. Vannak a hagyományosan olaszautó-pártiak. Ők felléphetnek az Alfától a Maserati szintjére, vagy éppen van otthon Ferrari, és kell egy SUV, vagy szedán, ezért vesznek Levantét, Quattroportét.

A másik csoport tagjai pedig szinte már minden prémiummárkájú autót birtokoltak, akár elégedettek is voltak ezekkel a járművekkel, de már szeretnének valami mást. Szeretnének egyedibb autóban ülni és egyedibbet vezetni. Fontos, hogy szeretik az olasz életérzést, szeretik az országot. És nagyon lényeges számukra, hogy ne lássák minden sarkon ugyanazt a járművet. Ők szeretnék már magukat megkülönböztetni a német márkáktól, ők már másban akarnak ülni.

Előfordulnak vagyonos ifjak, akik életük első autójának veszik a Maseratit?

Ilyet nem tudok mondani.

A családi flotta első számú autójának?

A Ghibliket és a Levantékat egyértelműen igen, ezeket mindennapos használatra veszik. A Quattroportét és korábban a Gran Turismót és a Gran Cabriót már nem.

Férfiak, nők aránya?

Nem lepődöm meg a hölgyek vásárlásain, vannak ilyenek, de azért 80-90 százalék férfiak az ügyfeleink. Leginkább a Levante iránt érdeklődnek a hölgyek, a Ghiblinél ritka, de akad. A Quattroporténál egy magyar hölgyről tudok, aki vezet ilyet, de ott három Maserati van a családban.

Életkor szerint meg tud határozni jellemző Maserati-vásárlót?

Van egy jellemző negyven pluszos réteg. Ötven plusz és hatvan plusz is. A Grecale egyértelműen változtat majd ezen, harminc pluszos vevőket hoz. Ez már látható az érdeklődőkön. És sok hölgyet vonz majd be a szalonba.

Ebben a pillanatban belépett egy szakállas, olasz férfi a szalonba. A sofőr. Megérkezett a zárt, kívülről beazonosíthatatlan árut szállító kamion Modenából a legelső Grecaléval. Tartottunk egy kis szünetet a beszélgetésben.

Miért nem jellemző nagyvállalatok vezetőinél céges autóként a Maserati?

Mert azt sugallhatja, hogy ennek a cégnek akkor túlzottan magasak az árai. Olyan kisebb, de komoly vállalkozások vezetői vásárolnak a Maseratit, akik már olyan szintre jutottak, hogy ez kvázi elvárás számukra. Ők már nem mehetnek tárgyalni ötös BMW-vel, mert az kevés, de egy S-osztállyal sem. Azzal nem is akarnak. Tőlük elvárják és elfogadják a Maseratit. Ráadásul, ha egy multi magyar ügyvezetője Maseratival jár, akkor a cégcsoportban a nyugati vezetők mivel? Meg kell hagyni a teret a külföldi tulajdonosi körnek is, így magyar vezetők számára ritkán adódik lehetőség Maserati-t választani. Különösen igaz ez a nagy multinacionális vállalatokra. Persze, magánemberként lehet, hogy van nekik egy GranCabrio-juk a garázsukban.

A mi ügyfeleink a szakmájuk csúcsán lévő emberek. Szoktam mondani, hogy az ajánlatkérőink neve minimum 80 százalékban úgy kezdődik: dr. És itt nem feltétlenül ügyvédeket és orvosakat értek. A Maseratinak meglehetősen tiszta az imidzse, ez is az egyik fő vonz ereje. A Masretai nem a repperek autója.

Mi a viszonya a Maseratik veőinek a motorhoz?

A Maseratinál a dizájn és a motorhang a két olyan régóta jellemző tulajdonság, ami megkülönbözteti a versenytársaktól. A hat és a nyolc henger a márkához tartozik. És a négyhengeresnek is jó hangja van.

Dízelt és négyhengeres mild hibridet is bevezettek az elmúlt évtizedben, a gázolajos azonban megbukott. Mi a véleményük ezekről a magyar ügyfeleknek?

A fogadtatásuk nagyon vegyes, mi picit többet vártunk. A gyár maga nagyon elégedett, mert vannak olyan – igazán meglepő – piacok, ahol különösen népszerű a négyhengeres motor, például Dubajban. Ott brutál jól megy. Márciusban egy gyári rendezvényen mesélte nekem a dubaji kolléga, ha nem ő mondja, nem hiszem el. Azt gondoltam volna, ott csak a V8 a sztár. Változnak az idők.

Nálunk még nem annyira népszerű a négyhengeres, bár van érdeklődés. Szükségszerű intézkedés volt a dízel kivezetése, picit ahelyett jött a négyhengeres mild hibrid. Az imidzsbe is jobban illeszkedik a benzines. A dízel egyébként is szentségtörés volt sokak szemében, bár én szívesen látnám ma is a szabadidő-autókban, mert nagyon jó utazóautók voltak vele a modellek, kiváló fogyasztással, 20-30 százalékos fogyasztási előnnyel.

Két éve vége a dízel-érának, egyértelműen a hathengeres motor a legnépszerűbb ma. Ha már Maserati, akkor legyen hathengeres a gyönyörű hangja miatt, a teljesítménye miatt.

Felszereltségben melyik a magyar vevők kedvence?

Az SQ4, vagyis az összkerekes, de alapból hátul hajtó 430 lóerős. Minden modellnél ez a legnagyobb számban értékesített változat.

Preferált színek?

Kedvenc szín talán nincs, de például a Levantét nem veszik feketében, és erre az a magyarázat, hogy minden más nagy SUV-t feketében vesznek az emberek. Ha viszont Levantét vesznek, akkor abból mást akarnak. Az legyen más, ne fekete.

Most szűkített és bővített is a Maserati, az alap színekből és kárpitokból csökkentette a választékot, közben megnyílt a Fuoriserie program, amiben szinte mindent lehet. Színből például minimum ötven félét.

Mennyit kérnek ezekért a különleges színekért?

Három milliótól tízmillió forintig. De egyéni szín igényt is kielégítenek, ha az nem bántja a márka imidzsét. Ez már a tízmilliós kategóriába esik.

Csak külső fényezésről beszélünk.

Igen. A színeken felül lehet kérni különböző mintákat, mini pöttyöket, csillagokat, birdcage mintát. Lehet kérni színes felniket, ízlésesen színezve, belülre különféle színű varrásokat.

Milyen extra mellé kerül mindig pipa a konfigurálásnál?

Levantét még nem nagyon adtam el panoráma tolótető nélkül. Hifiből háromféle szint van, abból is mindenki rendel az alapon felül, olyan húsz százalékban a legfelső, Bowers&Wilkins audiót kérik.

Alapból erősen felszereltek a Maseratik, a bőrkárpit, a navigáció és sok minden az alapfelszereltség része, de minimum 20 százalékkal még meg szokták növelni az alapárakat az összeválogatott egyéb extrákkal. Bőrből például van ötféle minőségi szint, gyakran rendelik a második-harmadik-negyedik szintet, ami nem csak üléskárpitot jelent, hanem a műszerfal-borítással, ez az ajtóborítással együtt komplett csomag. Aki ezt választja, már nem kell cifrázni, bevonják ezzel a belteret. Ebből az ötödik szint már négymilliós árkategória.

A luxusmárkák komoly kiegészítő-kínálattal csábítják a vevőiket, itt is látok sok mindent, ugyanakkor a Maserati érdekes megkötéseket is alkalmaz ezeknél. Mondana példát?

Minden van, minden elérhető, de azért a Maserati filozófia szerint. Vonóhorog például csak a Levantéhoz elérhető, mert azt mondja a Maserati, hogy ez nem az a márka, ahol egy Ghiblivel vagy egy Quattroportéval hajót kéne húznod. Méltatlan. Arra ott a szabadidő-autó, a Levante. Bicikli szállítására is.

De már a Levante Trofeo szintjén sem rendelhető a vonóhorog, tehát a filozófia szerint a V8-as motorral szerelthez sem illik a vontatás. A Quattroportéhoz nincs például dönthető ülés. A síbox ugyanakkor minden Maseratiban alap.

Nézzük meg picit a globális számokat. Évtizedes távolságban hatalmasat gyarapodott a márka, a modellpaletta szélesítésével ugrottak szintet viszonylag gyorsan több luxus brand-hez hasonlóan.

A Ghibli és a Levante nyitottak sok szempontból a szélesebb vásárlórétegek felé, mármint Maserati szinten szélesebb rétegek felé. 2012-ben az előző Quattroporte és a Gran Turismo, Gran Cabrio alkotta trió idején az egész világon 6100 autót adott el a márka. Hat évvel később, 2018-ban már az új Quattroporte, a Ghibli és Levante idején volt a csúcsév 47 ezer autóval. Utána picit visszaestünk.

2020. szeptember 9. fontos dátum az életünkben. Ekkor mutatta be a Maserati az MC20-at, ami felfelé nyitás volt egy olyan szegmensbe, a Gran Turismo fölé, ahol még nem volt jelen a márka. Más olasz márkák irányába nyitott. Most pedig a Grecale-val lefelé nyújtózik oda, ahol még szintén nem volt jelen. Mindenki ebbe az irányába megy. Létezik immár egy fantasztikus imidzshordozó MC20 házon belül, és közben lefelé is nyitunk a Grecale-val.

Nemzetközi a board, pláne a Stallantis tulajdonszerzése óta, de vajon maga a termék mennyire az?

Meglepően nagy százalékban használ német beszállítóktól származó alkatrészeket a Maserati. A futómű, a kormánymű, a legtöbb motorvezérlés, a fékrendszerek…

Hol készülnek pontosan a Maserati különféle modelljei ma, egy ilyen gigantikus cégcsoporton belül?

Az MC20-as készül Modenában, ott van a Maserati headquartere. Azt mondják, az Emilia Romagna régió az ‘Engine of Italy’. Ott van a Ferrari, a Maserati, a Lamborghini és a Pagani. Ezek száz kilométeren belül működnek. Korábban a Gran Turismo és a Gran Cabrio készült Modenában. A gyárat teljesen felújították, és most már kizárólag az MC20 készül ott, mellette magasodik a tízemeletes központ, amelynek a tetején forog a Trident.

Torinó mellett készül a Ghibli és a Quattroporte, egy harmadik gyárban pedig a Levante, ott csak az. A Grecale pedig Róma mellett készül a Stelvióval egy helyen. Négy gyár van, de mind Olaszországban. Ahhoz, hogy egy Maserati Maserati maradhasson, nem lehet elvinni máshová a gyártást. A Fiatot elvitték Lengyelországba szinte teljesen, az a Fiat. A Maseratit nem lehet elvinni.

A cégcsoporton belül világos mindenki számára: a Maserati a luxury brand. Nagyon sok százmillió költöttek a gyár felújítására, az új modellek fejlesztésére.

Miért túrta a földet a Maserati-szigonnyal egy paraszt? 1914-ben alapították a márkát a Maserati-testvérek Bologna városában, amelynek főterén egy gigantikus Neptunusz bronzszobor áll. A római mitológia szerint ő a tengerek istene, a kezében lévő – egyébként bő kétméteres – szigony hegyét választották a sportkocsigyár logójának, a címer neve Trident. Mivel Neptunusz az erőt szimbolizálja, ideálisnak gondolták az autóik orrára a „három fogat”, ráadásul a szobor a cég (ma már csak eredeti) otthonának jellegzetes szimbóluma. Nagy F. Béla mesél egy kedves történetet arról, mennyire fontos volt mindig is a helyieknek a szobor. A második világháború vége felé jellemző fémhiány idején elrejtették egy pajtában, szalma alá, nehogy beolvasszák a fasiszták, és fegyvert készítsenek belőle. A béke beköszöntével szedték elő 1947-ben, hogy felújítás után újra felállíthassák a városközpontban, azonban megdöbbenésükre hiányzott az isten kezéből a szigony. Nagyon elkeseredtek, még újsághirdetést is feladtak, hogy előkerítsék. Egyszer csak egy idős parasztbácsi jelent meg a városházán, kezében a fényesre kopott hegyű szigonnyal. Elmondta, hogy a háborúban elvitték a kapáit, az összes szerszámját ellopták tőle, ezért ő évekig a szigonnyal művelte a földjét. De most visszaadja. Azóta is ott van Bologna főterén, az isten kezében.

Kívülről nehezen érthető, de zajlik egy elszakadás a Ferraritól.

Még a Stellantis előtt, 2016-ban alapították meg a Maserati Lab-et, ahol 1500 mérnök és technikus dolgozik Modenában önállóan és kizárólag csak a Maseratinak. Az övék a világ legjobb autótervező szimulátora. Messze a legjobb, a legfejlettebb. Nekik köszönhető az MC20 egyedi és kiváló motorja. Ez az első termékük, a Grecale a következő. Ezzel motorvonalon megkezdődött az eltávolodás a Ferraritól. Hosszú-hosszú idő után először 2021-ben született önálló Maserati-motor, amit mi terveztünk és mi is gyártunk. Ez az MC20 630 lóerős motorja, ami 530 lóerős változatban megjelenik most a Grecalében is.

Ezek nagyon fontos építőkövek, bizalmi lépések, amelyek mutatják, hogy fényes a Maserati jövője.

Térjünk vissza Budapestre. Az önállósodáshoz, a luxusiparban való markánsabb megjelenéshez mennyiben járul hozzá konkrétan az a szalon, amelyben most beszélgetünk? Hímzett, fehér bőr fotelekben ülünk, az asztalon az olasz sztárdizájner, Luca Trazzi tervezte Illy kávégépet látok, a falak kialakítása is különleges. Központi előírás az enteriőr berendezése, a méret, az anyagok?

Itt minden Maserati bútor az utolsó szekrényig, amelyek árát el sem merem mondani. Vannak különböző layoutok és formák, hogy például miként lehet elhelyezni az autókat. Ez éppen most fog változni. A front kinézetére is teljesen új dizájn jön.

Mikor?

Még nincs róla döntés.

Mennyi jelenleg a legalacsonyabb forintos alapár, és mi a teteje a kínálatnak?

Most a Grecale GT 31,4 millió forintért, 400-as árfolyamon az alja, az MC20 Cielo (ejtsd: cseló, azt jelenti, hogy égbolt) pedig a teteje, 112 millió forint. Ezek alapárak.

Sztenderd előlegeket fizetnek az ügyfeleik rendeléskor?

Igen, húsz százalékot. Kivéve az MC20-nál, ott első lépésben tíz százalék addig a hétig, amikor megtudom a gyártás hetét. És kivéve bármilyen olyan modell, amelynek mondjuk extrém a színe, sárga például, ott magasabb előleget kérek. Ha eláll a vásárlástól az ügyfél, amit megtehet, akkor a beérkező sárga autót én nehezebben értékesítem.

Sok márkánál már csak tájékoztató jellegű árat mondanak a vevőjüknek az autó megrendelésekor, és csak előszerződést kötnek vele. Önöknél?

Előszerződést? Hogy könnyebben kimászhassanak belőle? Mi rendes szerződést kötünk, és mindig is árfolyamfüggő volt a forintos ár. De sokakkal euróban szerződünk, amit az ügyfél éppen szeretne. Ugyanakkor volt olyan forintos szerződésnél, hogy végül kevesebbet kellett fizetnie a szerződésben szereplő forintos árnál az autó átvételekor, mert kedvezően alakult közben az árfolyam. Nem egyszer történt ilyen.

Tudom, hogy rendeltek már magyar ügyfelek MC20-at és Cielót is. Ők most türelmesen várják a gyártást.

Igen, többet is rendeltek. Ez nem titok, bár konkrét darabszámot nem mondhatok. Plusz jelenleg is zajlik több biztató tárgyalás.

Ezek a bőven százmilliós ritkaságok gyűjteményekbe mennek vajon, vagy használják majd őket?

Ezeket használni fogják. Minden Maseratit használnak, amit én adtam el.

A Datahouse szerint idén fél év alatt csaknem annyi autót helyeztek magyar rendszámmal forgalomba, mint tavaly egész évben. Mennyi a külföldi rendszámos autóik aránya, és láttam, hogy vannak valóban külföldi állampolgárságú ügyfeleik is.

Húsz százalék alatt van a magyar tulajdonos külföldi rendszám páros, működnek szlovák, cseh és német rendszámos cégek, akik magyar cégeknek adnak bérbe, és vannak külföldi vásárlóink is több országból. Szlovákiában és Horvátországban nincs Maserati képviselet, így ezekből az országokból jönnek hozzánk vásárolni, és szervizbe is. Horvátországba már idén több autót eladtunk, Szlovákiába is folyamatosan értékesítünk.

Békeidőben 18-20 autót állítanak forgalomba magyar rendszámmal évente, ez a Ferrari, Aston Martin szintje. Pozitívum a rendkívül alacsony szám, mert így ritka és exkluzív a márka, vagy rossz, mert így kevés autón keresnek sok pénzt?

A Grecale érkezésével jelentős, de nem nagyságrendi növekedést várunk. A megújuló modellkínálattal pár éven belül elérhető az 50 autós értékesítés egy esztendőben idehaza. Az még nem rontja az exkluzivitást, a jövedelmezőségnek és a gyári kapcsolatoknak viszont jót tesz.

Idős a modellek fele, a Quattroporte 2013-ban jött ki, a Ghibli 2014-ben, a Levante 2016-ban. Most egy éven belül bevezettek egy szupersportautót két változatban és a Grecale-t, de hogyan tovább?

Jövőre jön az új Gran Turismo, már januárban. Az lesz az első elektromos Maserati, 105 kW-os akkumulátorral és 2,7 másodperces gyorsulással. Modena környékén már a mindennapok részei a tesztautók. Később rendelhető lesz belőle Trofeo benzines is, mégis csak az imidzshez tartozik. Aztán szintén jövőre jön a full elektromos Grecale is, majd 2025-re már minden egyes modellből lesz tisztán elektromos is.

Akkora egészen biztosan lesz új Quattroporte. És full elektromos MC20 is.

Vajon mennyi lesz a gyorsulása 2025-ben a teljesen elektromos MC20-nak, ha jövőre már jövőre 2,7 másodperc a tőle gyengébb Gran Turismónak?

(Mosolyog.) Általánosságban semmi szüksége az autóiparnak ezekre az extrém adatokra. Nyilván egy vérbeli sportgénekkel rendelkező márkának, mint a Maserati, a Gran Turismóval muszáj olyat mutatni, ami egészen kivételes a piacon.

Kivételes helyzetben vannak onnan nézve a kis számú magyar Maserati-tulajdonosok, hogy szerveznek nekik különleges programokat?

Nem jellemző, de azért elárulom, hogy nem hivatalosan itt járt pár hete Klaus Busse, a Maserati német dizájn-főnöke. Neki és a csapatának köszönhetjük többek között az MC20 és a Grecale formavilágát. Ott ült éppen, ahol most ön, talpig feketében, körülötte pedig magyar Maserati-tulajdonosok. Közel két órán keresztül mesélt a Maserati dizájn-filozófiájáról és saját karrierjéről, és közben minden egyes Maserati-tulajdonos vendégünknek rajzot egy szép MC20 sziluettű gépkocsit emlékül. Ez egy nem nyilvános, nem sajtóesemény volt, csak beszélgetett a magyar márkarajongókkal. Busse úr látogatása egészen lenyűgöző, életre szóló élmény volt mindannyiunknak.