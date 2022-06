Nem mondhatni, hogy a piaci trendek legsebesebben vágtázó lovasai az olaszok: az 1967-ben bemutatott Ghibli harmadik generációja hasonlóan kényelmes tempóban éldegél, mint elődjei. 2013-ban mutatták be, hat évvel később, mikor más modelleket kukáznak, komótosan frissítették, megkapta az első hibrid (lágy) hajtását, most pedig 2022-ben, azaz kilencévesen még megingathatatlanul kínálja az importőrje.

És milyen jól teszi, erőtől duzzadó jármű, amelynek sármját csak erősítik az évek alatt összegyűlt ráncok, ma is megfordulnak utána a népek. A 2019-es plasztika is csak szolid arcpakolás volt: lámpák, felnik és új színek, ennyi. Jól eltaláltan sportos arányai (hosszan előre nyúló, letört orra, rövid, de izmos fara) és agresszív hűtőrácsa összetéveszthetetlen karaktert adnak neki a Stuttgart-München-Ingolstadt-tengely ellenében.

Instacsajok helyett igényes brókereknek Instacsajok helyett igényes brókereknek 1 /26 Gondolta volna? Jóval szélesebb a Maserati kínálata ma, mint az olcsóbb és tömegekenk szánt unokatesó Alfa Rómeónak (Grecale, Levante, Ghibli, Quattroporte, MC20, plusz ennek nyitott változata, a Cielo) Gondolta volna? Jóval szélesebb a Maserati kínálata ma, mint az olcsóbb és tömegekenk szánt unokatesó Alfa Rómeónak (Grecale, Levante, Ghibli, Quattroporte, MC20, plusz ennek nyitott változata, a Cielo) Fotó megosztása: 2 /26 A sebességjelző táblák felismerése olyan 70-80 százalékos pontossággal működött. A kanyarokat magabiztosan vette önállóan városon kívül, a nemrég tesztelt AMG EQS-től kevesebbszer kérte a sofőrt a kormány megfogására, ugyanakkor kissé darabosabban forgatta a kormányt A sebességjelző táblák felismerése olyan 70-80 százalékos pontossággal működött. A kanyarokat magabiztosan vette önállóan városon kívül, a nemrég tesztelt AMG EQS-től kevesebbszer kérte a sofőrt a kormány megfogására, ugyanakkor kissé darabosabban forgatta a kormányt Fotó megosztása: 3 /26 A ritka luxusautók és sportkocsik magyarországi darabszámáról szóló cikkünkben írtuk, hogy jelenleg összesen csak szűk 500 darab Maserati fut magyar rendszámmal a négymilliós hazai járműparkban. (BMW-ből 132 ezer van, Mercedesből 128 ezer, Porschéből 4300 darab - ennyire ritka a Maserati) A ritka luxusautók és sportkocsik magyarországi darabszámáról szóló cikkünkben írtuk, hogy jelenleg összesen csak szűk 500 darab Maserati fut magyar rendszámmal a négymilliós hazai járműparkban. (BMW-ből 132 ezer van, Mercedesből 128 ezer, Porschéből 4300 darab - ennyire ritka a Maserati) Fotó megosztása: 4 /26 Az E-osztály apró villanymotorjai sem csukják be önállóan annyira finoman a csomagtér fedelét, mint a Ghiblinél. Elengedhetetlen ez a minőségérzet egy ennyire drága, ilyen sok riválissal körülvett autónál Az E-osztály apró villanymotorjai sem csukják be önállóan annyira finoman a csomagtér fedelét, mint a Ghiblinél. Elengedhetetlen ez a minőségérzet egy ennyire drága, ilyen sok riválissal körülvett autónál Fotó megosztása: 5 /26 Ettől csak a V8-as Tropheo van feljebb. Mindent megad ez a Maserati is Ettől csak a V8-as Tropheo van feljebb. Mindent megad ez a Maserati is Fotó megosztása: 6 /26 Dupla falú üvegezés Dupla falú üvegezés Fotó megosztása: 7 /26 Ritkán látott logó Ritkán látott logó Fotó megosztása: 8 /26 Nem öregszik a forma, pedig immár 9 éves Nem öregszik a forma, pedig immár 9 éves Fotó megosztása: 9 /26 Semmi különleges, mégis működik a dizájn Semmi különleges, mégis működik a dizájn Fotó megosztása: 10 /26 Szürkében is szép felni Szürkében is szép felni Fotó megosztása: 11 /26 Ha túl sok a barna (vagy bordó), az nyomasztó tud lenni, de itt éppen megfelelő Ha túl sok a barna (vagy bordó), az nyomasztó tud lenni, de itt éppen megfelelő Fotó megosztása: 12 /26 Illik a külső kékjéhez Illik a külső kékjéhez Fotó megosztása: 13 /26 A formák és az anyagok mellett a 8,4 colos középső kijelző grafikája is szép, ráadásul világbajnok gyors a navi kezelhetősége A formák és az anyagok mellett a 8,4 colos középső kijelző grafikája is szép, ráadásul világbajnok gyors a navi kezelhetősége Fotó megosztása: 14 /26 Inkább kényelmesek, mint sportosak Inkább kényelmesek, mint sportosak Fotó megosztása: 15 /26 Valódi és drága kevlár, bár nem az az ember benyomása. Matt fát választottam volna ide Valódi és drága kevlár, bár nem az az ember benyomása. Matt fát választottam volna ide Fotó megosztása: 16 /26 Nincs limit, 280 felett van a vége Nincs limit, 280 felett van a vége Fotó megosztása: 17 /26 Természetesen Apple CarPlay- és Android Auto-támogatást is kapunk, valamint wifi hotspotot Természetesen Apple CarPlay- és Android Auto-támogatást is kapunk, valamint wifi hotspotot Fotó megosztása: 18 /26 Könnyen kezelhető Könnyen kezelhető Fotó megosztása: 19 /26 Rejtett telefontöltő Rejtett telefontöltő Fotó megosztása: 20 /26 Igazi fém Igazi fém Fotó megosztása: 21 /26 Urasan elfér négy felnőtt Urasan elfér négy felnőtt Fotó megosztása: 22 /26 Ide is beengedték a dizájnereket, akik nem hagyták leburkolni a remek motort Ide is beengedték a dizájnereket, akik nem hagyták leburkolni a remek motort Fotó megosztása: 23 /26 Bezzeg a németek eldugják a motorjaikat Bezzeg a németek eldugják a motorjaikat Fotó megosztása: 24 /26 Igényességre vall, hogy erre is költöttek az olaszok: a részben amerikai motoron ott a hagyományos felirat Igényességre vall, hogy erre is költöttek az olaszok: a részben amerikai motoron ott a hagyományos felirat Fotó megosztása: 25 /26 Ez is fekete Ez is fekete Fotó megosztása: 26 /26 Sose változtassák meg a betűtípust! Sose változtassák meg a betűtípust! Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A 4,97 méter hosszú, 1,95 széles és 1,46 magas Ghiblit számos szép részlet teszi még szexibbé. Az első sárvédőbe alapból bevágott három vízszintes nyílás (horgászoknak: kopoltyú) felett a csúcsváltozat státuszra utaló Modena felirat S betűje csillog, e változat jellemzője a keret nélküli ajtók köré szerelt mattfekete csík, és a C oszlopon szintén sötétben szerénykedő villás logó. A hamuszürkében is feltűnő 20-as felnik mögötti sárga féknyergeken is ott a Maserati felirat, ahogy a csomagtérfedélen is, természetesen a hagyományosan oldschool betűtípussal.