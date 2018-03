Bár részleteit tekintve más, de ha valaki látta már a Mercedes-Benz S-osztály vagy E-osztály utasterét, annak nem lesz meglepetés a CLS belső karaktere sem. Hullámzó vonalak, amelyek nemcsak a műszerfalon, de az ajtókon is végigfutnak, körülölelve az utasokat. A részletek kissé eltérőek.

Számos egyedi panel, többféle fa, karbon, szálhúzott fém stb. is választható, amelyekhez magasfényű fémdíszítés társul. A gombok a szellőzők, de a hangszórórácsok is nagyon feltűnőek. Aki szereti az ilyet, az boldog lesz, de vannak, akik bazárinak tarthatják ezt, akárcsak a végtelen színvariációt az utastér-világításhoz – lila vagy hupikék sem akadály -, illetve a megvilágított szellőzőket, amelyek színe a hőmérséklet függvényében változik kék és piros között.

Nem kérdés, kiváló kialakítású a CLS utastere, sem az anyagminőségre, sem az összeszerelésre nem lehet panasz, érezhető a luxus. Bármihez érünk, öröklét ígéretű kialakítása van. Mindegyik tesztautóban a felárért kínált, nagy felbontású Widescreen műszercsoport szerepelt, vagyis két 12,3 colos kijelzőből egyetlen közös üvegpanel alatt. A digitális műszerek megjelenítése állítható, három különböző stílus közül lehet választani, a Classic és a Sport a hagyományos két nagy kerek órás kiosztást követi, míg a Progressive egyetlen központi műszert mutat.

Rengeteg információt jelenít meg a műszeregység, így jó, hogy van head-up display, amin csak a legszükségesebbek szerepelnek. A menürendszert tanulni kell, főként, hogy egyes rendszerek a kormányról irányíthatóak és a vezető előtti képernyőn látható a változásuk, míg mások a kardánalagúton lévő tekerőgombbal szabályozhatóak, és a központi képernyőn követhetők nyomon. A klíma szabályozását továbbra is hagyományos gombokkal tehetjük meg, és a rádió, a navigáció stb. gyors eléréséhez sem kell a menüben barangolni, hagytak egy-egy kapcsolót ezeknek.

Míg korábban négy- és ötüléses változatok is készültek, a 2018-as Mercedes CLS már csak ötszemélyes kialakítást kap. A hátsó háttámlák 40/20/40 arányban dönthetők, az 520 literes csomagtér így tovább bővíthető.

A tesztmodellekben aktív Multikontúr ülések voltak, bármi fárasztóbb, mint ezekben utazni. Nemcsak a széles körű állíthatóság – a lábtámasz és a fejtámla is elektromosan mozgatható -, de a nyolc masszázsfunkció, a fűthetőség és a szellőzés funkció is fokozza a kényelmet. Aki az oldaltartás miatt aggódik, annak jó hír, hogy a szokásoknak megfelelően az ívkülső oldalon, nagyobb tempónál az oldaltámasz felfúvódik. A bőrborítás tapintásra is kiváló, a varrás pedig a szemnek is tetszetős. A kormány a normál modellekben is sportos kialakítású, az AMG-ben a fogáspontoknál hasított bőr borította – természetesen fűtés is kérhető hozzá. A kormány és a műszerfal borításának színe követi az ülésekét, még ha vajszínűt is választ a vevő, de lehet eltérő is, ha úgy kívánja.

Azért, hogy nehogy túlságosan megviseljen minket az autózás, opcióként rendelkezésre áll az Energizing funkció. Ez összehangoltan működteti az illatosítás, a klíma, az ülésfűtés, szellőzés, masszázs, a világítás és a zene funkcióit, hogy javítsa az utasok közérzetét. Hat különböző program választható. Valahogy túl kell élni, míg a nyaralásból hazatérve eljutunk a wellnesshotelig.