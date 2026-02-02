Tisztázzuk gyorsan, miért nincsen az új Testarossának olyan sávos oldala, mint az 1984-es legendás modellnek. Azért, mert nem ettől volt Testarossa, és még csak nem is az első volt ezen a néven.

Valamikor az 1950-es évek elején az egyik szerelő a maradék vörös festékkel lefestette a szelepfedeleket egy versenyautó motorján, ennek nyomán Enzo Ferrari új projektet indított, amelyben a versenyautók megkapták ezt a “fejlesztést”. Így született meg 1956-ban meg a Ferrari 500 TR (TR, azaz Testa Rossa, vagyis „vörös fej”). Azóta a korszak legkomolyabb sorozatgyártású motorjait használó modellek viselhetik ezt a nevet, például az 1960-es években a 250-es is, amely összességében ötször nyert a Le Mans-i 24 órás viadalon. Most pedig a többszörös Év motorja-díjas V8-as hibridizált változata kaphatta meg a nevet.

Nem előzmény nélküli így sem a 849 Testarossa formája, hiszen a hátsó része az 1970-es évek sport prototípusait idézi, amelyek szintén számos sikert könyvelhettek el. Ennek a hátsónak az újraértelmezése olyan jól sikerült, hogy elhomályosítja az autó orr-részét, ami azért ritka bármilyen autónál.

Flavio Manzoni vezetésével a formatervező csapat valami olyan különlegeset alkotott az 1969-es 512-es modellen látott ikerszárnyak átemelésével, amelyre talán 30 év múlva is emlékszünk majd. Anno ezeket a szárnyakat úgy hívták: Codone.

Ugyanakkor az SF90-nél már látott, de továbbfejlesztett, könnyebbé tett aktív spoiler bújik meg a két farokspoiler között, amely a sebesség függvényében nyílik és így pillanatok alatt vált az alacsony légellenállású és a nagy leszorítóerejű konfiguráció között. A szárny 250 km/óránál a passzív elemekkel együtt akár 100 kg leszorítóerőt generál.

Mivel álló helyzetben középen nincs szárny, még hangsúlyosabbá válik az átlátszó motorháztető, amelyen át elméletben megcsodálhatjuk a V8-as motort. Azért csak elméletben, mert a valóságban annyira mélyen van a motor, hogy sokkal inkább csak a segédberendezések láthatóak. Ám az egész kompozíció műalkotást idéz. Nem kevésbé látványos a két hatalmas kipufogócső, amelyek magukra vonják a tekintetet, miközben a csíkszerű lámpák szinte elrejtőznek. Látszik, mi is fontos a Ferrarinál.

Igyekeztek az autó orrát is múltidézőként megrajzolni, hogy olyannak tűnjön, mintha bukólámpás lenne a 849, másrészt a fekete sávval a sci-fik űrhajóinak futurisztikussága köszön vissza. Engem például a Csillagok háborúja sorozatból a birodalmi Lambda-osztályú T-4-esre emlékeztet.

Persze a Ferrarinál az csak plusz, hogy jól is néz ki, a tervezésnél sosem az esztétikum az első, hanem a funkció. Itt is azért ék alakú a front, hogy nagyobb legyen a leszorítóerő, illetve pontosan terelje a levegőt a hűtőkhöz és fékekhez. Ugyanakkor a teljes leszorítóerő 35 százaléka az autó alatt jön létre, örvénygenerátorok és többszintű diffúzor segítségével.

250 km/óránál 415 kg leszorítóerő nyomja a földre a 849-est, ami 25 kg növekedés az SF90 Stradaléhoz képest, miközben a hűtés 15%-kal hatékonyabb.

Utóbbiban nagy szerepet játszik az autó másik különösen látványos megoldása: a két oldalajtó. Ezeknek az üveg alatti részében egy vályút alakítottak ki, hogy az autó orrán áthaladó, majd a szélvédőnél kilépő levegőt elvezessék hátra. A Ferrari történetének legnagyobb turbói kerültek a motorra, ezért nagyobb intercooler kellett, ami több levegőt igényel. Az ajtók csatornái 30%-kal növelik a motorhoz és a hátsó fékekhez jutó levegő mennyiségét.

Apropó, fékek. Óriási, elöl 410, hátul 372 milliméteres féktárcsák bújnak meg a 20 colos kovácsolt felnik (karbonból is kérhető, ami 26 kilós spórolást jelent) mögött, pedig itt még villanymotorral is lassít az autó. Elöl 265/35, hátul 325/35 szélesek az abroncsok, ráadásul a meredeken emelkedő hátsó lökhárító miatt sokat látunk a gumikból, így azok erőt sugároznak.

A képek sajnos nem adják vissza azt a letaglózó látványt, amit a 849 Testarossa nyújt: a formái és arányai sem hétköznapiak, de a színe sem, amely a napfény intenzitására változó „mélységű” tónusban tündökölt.