A legmegdöbbentőbb kézműves alkotásokkal találkozhattunk már egyedi Rolls-Royce járművek fedélzetén, a graffiti azonban eddig kimaradt közülük. Nem csoda, hiszen a street art jellemzően nem az a műfaj, amit a márka ügyfélköre jellemzően nagyra értékelne – ezt persze nem támasztják alá kutatások, a színtiszta előítélet mondatja ezt velünk.

30 fotó

És rögtön itt is a cáfolat: a Rolls-Royce ugyanis Cyril Kongo francia graffitiművészt kérte fel egy limitált széria elkészítésére. Az elismert festő öt egyforma autót dekorált ki – mindet jó előre lekötötték a márka gyűjtői -: vászna ez esetben a Cullinan Black Badge volt, mivel annak fekete színvilága megfelelően kontrasztos és homogén sötét hátteret biztosított az alkotásokhoz.

A Rolls-Royce hetven különböző árnyalatot kevert ki neki, amelyekkel dolgozhatott.

Mindegyik autóban ugyanazt a motívumkészletet alkalmazta, és ugyanazokat az elemeket pingálta ki – a műszerfalat borító panelt, a középkonzolt, a hátsó középkonzolt, a lenyitható asztalkákat, valamint a két hátsó ülés háttámlája közötti, függőleges felülete.

A munka nem az autókban zajlott, hiszen az airbrush ott a legnagyobb óvatosság mellett is tönkre tette volna a kárpitozást. Az érintett paneleket – összesen tizenkilenc darabot autónként – kiszerelték, speciális fényes feketére festették, majd speciális állványokra erősítették.

Minden autón belül egységes kompozíciót alkot a tizenkilenc panel, de nincs két egyforma autó.

Amikor a művész végzett, tíz réteg lakkot kapott mindegyik panel, majd lecsiszolták és polírozták őket.

Ezek az elemek alkotják a munka oroszlánrészét, de további apró részleteken is találkozhatunk Cyril Kongo munkájával – ilyenek például a küszöbbetétek.

Kívül a féknyergeket vette kezelésbe: a Rolls-Royce történetében először készült olyan autó (sőt, öt olyan autó), amelyen mind a négy féknyereg eltérő színű.

Szintén újdonság a színátmenetes coachline: eddig csak egyszínű sávozással dolgoztak a Rolls-Royce festőmesterei, most viszont az egyik oldalon pirosból sárgába, a másikon türkizból narancsba változik a csík színe.

Mivel a megrendelők műalkotásként tekintenek a Rolls-Royce-okra, és vélhetően annak megfelelő árat is fizettek értük, az a minimum, hogy Cyril Kongo a kézjegyével hitelesítse azokat. Ez meg is történt, de nem csak az első doblemezen, hanem ennél diszkrétebb helyeken is, így a napellenző, illetve a csomagtérfedél belső felén, valamint az esernyőn.