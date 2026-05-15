Sehol, senki. Egyedül bóklászom a kavicsos használtautó-kereskedésben Budapest egyik külső kerületében kedden délután, körülöttem vagy 60 darab jobb sorsára váró személyautó. Mintha egy reménytelenséggel teli kutyamenhelyen járnék, mind azt reméli, előbb-utóbb valaki hazaviszi őket, de sehol egy vásárlójelölt. A nepper se dugja ki a fejét a konténerből, de hogy egyetlen érdeklődő sem firtatja a szélvédők mögötti árcédulákat, talán meglepő lehet, hiszen egy hónapja 360 körül mozog az euró.

Csökkenni kéne az áraknak és pörögni a biznisznek. Mikor lesz itt olcsó használt autókkal teli Kánaán? Válaszolnak a piac működtetői.

Lesz árcsökkenés? Lesz! Mikor?

„Még sok a 390-es, 400-as árfolyamos euróval behozott és beragadt autó, nekem is vannak ilyenek” – válaszolja a Vezess kérdésére egy vidéki, évente száznál több személyautót külföldről behozó kereskedő. „Hamarosan ezeket el kell adni mindenkinek, ezeket le kell cserélni, úgyhogy sokan lejjebb viszik majd az árakat, akár nullára is leviszik a hasznukat, hogy ne maradjon rajtunk.”

Az egy hónapja a korábbiaknál is kedvezőbb euró/forint árfolyam miatt várható árcsökkenést firtató kérdésünkre igennel felel, “lesz”, ezt ugyan még nem tapasztalni a piacon, de számos autónál átírják majd az árakat. Első lépésben azonban a számukra kedvezőtlenebb árfolyam idején vásárolt, eddig nem értékesített autóknál lesz szükség a radírra.

Ezután jönnek majd a mostanában, immár kedvezőbb áron vásárolt euróval beszerzett járművek. Konkrétan mikor látjuk a kedvező árfolyam hatását? „Ha tartósan 370 alatt marad az euró, akkor 1-2 hónap múlva csökkennek majd az árak, akkor lehet majd látható a csökkenés” – válaszolja.

„A kereskedők nem napi árfolyamon dolgoznak” – erősíti meg az előbbieket Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. A készletcsere a használtautó-piacon szerinte is lassabb folyamat, „ezért az árfolyamváltozás jellemzően csak hónapok alatt épülhet be az árakba”.

Milyen autóknak és mennyivel csökkenhet az ára?

Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu szakértője szerint leginkább a használt elektromos és hibrid autóknál látszik most is árcsökkenés és valószínűleg ez a tendencia folytatódik tovább. Ennek hátterében ráadásul ő két olyan okot említ, ami még csak nem is kötődik közvetlenül az árfolyamhoz.

„Egyrészt egyre több ilyen autó kerül a piacra, másrészt nagyon gyorsan fejlődik a technológia, ezért a régebbi modellek gyorsabban veszítenek az értékükből.” Ehhez kapcsolódhat aztán az árfolyamváltozás kedvező hatása, amely ezt a gondolatot tovább fejtve erőteljesebben érződhet például a kisakkumulátoros, korszerűtlenebb villanyautóknál, egyre több tulajdonos veheti meg immár a sorban a második elektromosát. A rövidke hatótávra képes elsőt pedig sanszosan óriási értékvesztéssel passzolhatja tovább.

Lőcsei szerint emellett a prémium autóknál is lehet némi korrekció, mert ezek érzékenyebbek az importköltségekre és a finanszírozásra. „Látványos áresésre továbbra sem érdemes számítani, inkább kisebb korrekciókra. A benzines és dízel autóknál nagyjából pár százalékos körüli csökkenés lehet reális, főleg a kevésbé keresett vagy magasabb futású modelleknél.” Az elektromosoknál ennél markánsabb.

Az új személyautóknál már látja a változást a legnagyobb magyarországi importőr (Porsche Hungaria) használtautó-kereskedő cégeként működő Das WeltAuto ügyvezetője, Tóth Péter. „Az új autóknál már az elmúlt alig egy hónap is elég volt ahhoz, hogy ármérséklés következzen be, ami egyértelműen az erősebb forintnak köszönhető. Ez természetesen begyűrűzik a használtautó-piacra is, ahol először a bemutatóautót és a fiatal használtakat kínálók lesznek azok, akiknek lépniük kell, ha tartani akarják a versenyt az új autót kínáló kereskedők áraival.”

Tóth tapasztalatai szerint nagyon vékony a határ az újautó-árak és a fél éves használt autók árai között, itt az előnyt a fiatal használt autók vagy bemutatóautók esetén az azonnali rendelkezésre állás jelenti. Persze csak akkor, ha az újak raktárkészlete szűkös a keresett modellnél.

„Elsősorban a mainstream kategóriákban jelenik meg az árváltozás, ott is azon modelleknél, amelyekből sok van a kínálatban. Az biztos, ha még az elkövetkezendő hetekben is tartósan fennmarad ez a árfolyamtendencia, akkor az elsők a fiatal használtak lesznek, amelyeknél elkezdődhetnek az akciók”

Minden általunk megkérdezettől konkrét kategóriákat, hajtásláncokat és életkor-kategóriákat kértünk, de a válaszaikból kiderül, hogy nehéz ennyire precízen meghatározni az érintett járműhalmazokat.

Halász Bertalan összefoglalása szerint a darabszám miatt a legnagyobb nyomás jelenleg a középkategóriás, belső égésű motorral szerelt modelleken és a korai generációs használt elektromosokon lehet.”

Van, aki a saját kezébe venné a sorsát „Többen is hívtak mostanában, hogy mivel ilyen jó az euró, akkor ő elindul ki nyugatra, és megveszi magának a kocsit.” A névtelenséget kérő kereskedő úgy tapasztalja, sokak fantáziáját felkeltette a szépen ívelő forinterősödés, és még kedvezőbb járműbeszerzés reményében saját maguk mennének ki vásárolni, hogy az árfolyam miatt kínálkozó haszon mellett a kereskedő munkáján is spóroljanak. „Rendben, menjél barátom! Aztán majd meglátod, hogy egy, neked nem annyiért adják a kinti kereskedők, mint nekem, aki egyszerre több autót vesz tőlük. Kettő, azt is megtapasztalod majd, hogy milyen költségei vannak egy autó hazahozatalának és mennyi idő szükséges a forgalomba állításához.” Kérdésünkre, hogy a kinti kereskedők beárazták-e már a magyar kollégáik irányába az erős forintot, így felelt: „Hála a jó istennek eddig nem tűnt fel nekik. Vagy nem foglalkoznak vele szerencsénkre, de nem látom ennek a nyomát.”

Ezek a kintről behozott autók. Mi lesz az összes többi használt autóval, azok ára is csökken?

Ez már csak azért is indokolt kérdés, hiszen évente olyan 120-130 ezer használt autó érkezik be szürkeimportban Nyugat-Európából, viszont nagyjából 900 ezer használt személyautó cserélt gazdát az országban például tavaly. Vagyis a behozott autók csak a töredékét jelentik a teljes használtautós piacnak.

Ráadásul az árfolyam csak az egyik költséget – igaz a legnagyobbat -, a kinti vételárat befolyásolja, amin felül egyéb költségek is rárakódnak ezekre a járművekre. Autónként könnyen több százezer forint is.

Halász Bertalan szerit mégis szélesebb hatás lehet tartósan kedvező árfolyam mellett. A forint erősödése és az importpiac változásai nem csak az újonnan behozott autók árát érintik, hanem közvetetten az egész hazai használtautó-piacra hatással vannak. “A magyar piac alapvetően importvezérelt, hiszen a kínálat jelentős része külföldről érkezik, ezért az ottani árak, a devizaárfolyam és a nemzetközi trendek idővel a belföldi árakat is alakítják.”

Ha az importautók beszerzési költsége mérséklődik, állítja Halász, az több csatornán keresztül is érezteti a hatását. Egyrészt növekedhet a kínálat, mivel a kereskedők kedvezőbb feltételekkel tudnak autókat behozni, ami fokozza a versenyt a piacon. Másrészt az újonnan érkező, alacsonyabb bekerülési költségű autók árai nyomást gyakorolhatnak a már itthon lévő készletekre is.

Ez különösen azoknál a járműveknél lehet érezhető, amelyeket még a korábbi, gyengébb forintos időszakban szereztek be. Ilyenkor gyakran nem tényleges árcsökkenés jelenik meg első lépésben, hanem nő az alkulehetőség, illetve lassul az áremelkedés.

A legnagyobb hatás jellemzően azokban a szegmensekben jelenhet meg Halázs szerint, ahol az import szerepe erős. Ilyenek a 3–10 éves középkategóriás modellek, különösen a nagyobb darabszámban érkező benzines és dízel autók, valamint a flottából kikerülő, jól felszerelt járművek. Ezeknél a modelleknél a kínálat gyorsabban tud alkalmazkodni, és az árverseny is erősebb, ezért az importköltségek változása hamarabb jelenhet meg a piaci árakban.

A sokak számára rossz hírt a végére hagytuk

A legtöbbek által keresett, olcsó, vagyis idősebb használt autóknál több ok miatt is valószínűleg kisebb mértékű lesz az árváltozás az általunk megkérdezettek szerint.

Az alacsonyabb kinti vételár miatt eleve nagyobb az egyéb – jellemzően árfolyamsemleges – költségek aránya a magyar kereskedő által meghatározott árban. Plusz ezekben a kategóriákban a szélesebb kereslet miatt kevesebb autó ragad be, kevésbé vannak rákényszerítve a kereskedők az engedményre.

Már aki egyáltalán foglalkozik ezekkel. Ahogy említettük, az általunk megkérdezett vidéki kereskedő évente száznál több személyautót hoz be Nyugat-Európából, de egyre kevésbé akar foglalkozni a kínálat aljával. „Az 1-2 milliós árkategóriából már alig vásárolok, mert azok olyanok is. Több velük a munka, mint a haszon.”

És itthon mi történik a már piacon lévő használt autókkal?