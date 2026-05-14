A Long Island-i rendőrség úgy döntött, leszámol azzal a merev, konzervatív képpel, ami általában eszünkbe jut a rendfenntartókról, és stílust váltanak. Ennek érdekében egy meglehetősen agresszív elrettentési taktikához folyamodtak az ittas vezetőkkel szemben: egy ittas vezetőtől lefoglalt 2020-as évjáratú Chevrolet Corvette Stingray kupét állítottak szolgálatba a rendőrségi flottában.

Őszintén szólva nehéz megmondani, hogy egy rendőrségi matricákkal, villogókkal és hangsúlyos „DWI seizure” (ittas vezetés miatt lefoglalva) felirattal kidekorált C8 Corvette látványa hogyan fogja varázsütésre eltántorítani az ittas sofőröket a volántól, de a fokozott vizuális jelenlét bizonyára nem árthat.

A szóban forgó V8-as kilométerszámlálója mindössze 4800 kilométert mutat, így a visszaeső ittas vezető valószínűleg csak ünnepi alkalmakkor vitte el egy körre a gépet, mielőtt végleg búcsút kellett vennie tőle.

Az ABC 7 New York amerikai hírcsatorna megkereste Kevin Catalinát, a suffolki megyei rendőrség (Suffolk County Police) vezetőjét, aki sietett leszögezni: a flotta legújabb ékköve egyetlen fillérjébe sem került az adófizetőknek.

„Ez az akció egyáltalán nem terhelte az adófizetők pénztárcáját. Még az autó fóliázását is az elkobzott vagyonokból származó alapból finanszíroztuk, így senkinek nem került semmibe. Végül pedig, ha csak egyetlen embert is rábírunk arra, hogy ne üljön ittasan a volán mögé, talán megmentünk egy életet. Egy emberéletnek pedig nincs ára” – fogalmazott a rendőrfőnök.

Catalina rendőrfőnök azt is elárulta, hogy az új rendőr-Corvette-et nem a mindennapi forgalomban, elfogóvadászként vagy normál járőrautóként fogják használni. Sokkal inkább egy guruló prevenciós eszközként funkcionál majd: különböző helyszíneken, társadalmi eseményeken és felvonulásokon bukkan fel, hogy elrettentse a lakosságot az ittas vezetéstől.