A közösségi médiában örökzöld zsáner a különböző trükkök, lifehackek bemutatása, melyek egy részéről első pillantásra is látszik, hogy életszerűtlenek, túl bonyolultak, nem ritkán egyenesen veszélyesek, mások viszont tetszetősek, akár praktikusnak is tűnhetnek, ám mindig komoly fenntartásokkal kell ezeket kezelni.

Az autózás terén is számos „okosság” felbukkant már, a napokban bizonyos platformokon épp reneszánszát éli, egy évekel ezelőtt feltűnt, a biztonsági övek tisztítását megkönnyítő trükk.

A koncepció egyszerű: autómosás közben az övet az ajtón kívülre húzni, arra kifeszíteni, majd magas nyomású vízsugárral végigmenni a pánton. Kétségkívül gyors, komolyabban elkoszolódott, világos színű övek esetén pedig látványos is a dolog, de senkinek sem ajánljuk, sőt!

Egy példa

A biztonsági öv az autók egyik, ha nem legfontosabb passzív biztonsági eszköze, melynek üzembiztos működése életet menthet, a helytelen tisztítás viszont kárt okozhat benne, így a védelmi funkciója csökkenhet, egyenesen a legrosszabb pillanatban szűnhet meg.

A különböző autógyártók a használati útmutatóikban eltérő terjedelemben foglalkoznak a biztonsági öv tisztán tartásával, abban azonban teljes az egyetértés, hogy kézzel, enyhén nedves ronggyal vagy szivaccsal, csakis kímélő tisztítószerrel – tilosak az erős vegyszerek, oldószerek – szabad az övet tisztítani, és csakis szárazon szabad visszaengedni. Már ennyiből is világos, hogy a hivatalos álláspont szerint a magas nyomású nem opció, de el is magyarázzuk, miért.

A modern biztonsági övek strapabíró nylonból vagy poliészterből készülnek, ám az erős vízsugár kárt tehet a a textil szálszerkezetében, ami gyengítheti az anyagot, ronthatja a rugalmasságát. További probléma, hogy az amúgy nagyon tömör szövedékbe „benyomott” víz nehezen távozik, a nyirkos viszonyok pedig szó szerint melegágyai lehetnek a gombáknak, baktériumoknak, azaz higiénés szempontból sem okos eláztatni a pántot, ráadásul, és ez még nagyobb kockázat: a magas nyomású mosóval átvizezett, nehezebben kiszáradó övből származó pára visszacsévélve oxidációt, rohadást indíthat az (elő)feszítő és erőhatároló mechanizmusokban, ennek lehetséges következményeit nem is kell magyaráznunk.

A magas nyomású mosó mellett hasonló okokból kerülendő a gőztisztítás vagy bármilyen más, áztatásos módszer, a szárításnál pedig a hajszárító vagy hasonló eszköz bevetése, mert a hő is árthat a szintetikus textilnek. A kíméletes felületi tisztítást követően az övet alaposan, száraz ronggyal, törölközővel kell áttörölni, majd visszaengedés előtt, kihúzott állapotban a lehető legjobban megszárítani – ideális esetben árnyékban, mert a napfény UV-sugárzása is árt a műanyagoknak.

Ha a biztonsági övön makacs folt, elszíneződés, különösen pedig ha foszlás, vágás, szakadás található, egyetlen megoldás van, a csere, melyet mindig szakemberrel kell elvégeztetni.

