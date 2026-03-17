Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) március 9–15. között Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott.

Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotoros és motorkerékpárral közlekedők bukósisak-viselését ellenőrizték a rendőrök.

Az ellenőrzés során a rendőrök 14 759 alkalommal tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását, túlnyomórészt – 11 156 esetben – a járművezető nem kapcsolta be a biztonsági övét. A gyermekbiztonsági rendszert 293 esetben nem használták, míg 69 motorkerékpáros bukósisak nélkül közlekedett.

A passzív biztonsági eszközök használatával a balesetek során bekövetkező személyi sérülések jelentős része megelőzhető, illetve a sérülés foka csökkenthető.