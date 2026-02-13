A rendőrség nemrég feltett egy kérdést közösségi oldalán – arra voltak kíváncsiak, miért nem kötik be magukat az autósok. Felkeltette az érdeklődésünket a bejegyzés, azért átböngésztük a kommenteket és lesújtó válaszokat találtunk.

Picit reménykedünk benne, hogy a fele csak poén, de több az esélye annak, hogy teljesen komolyan gondolják.

Íme néhány válasz “Mások testi épségét nem veszélyeztetem. Sajátomért meg magam felelek…” “Mert nem érdekel. Lehet akárhány büntetés pont lesz*rom” “Miért kell erre kötelezni a sofőrt? Lakott területen kívül, autópályán legyen kötelező. Lakott területen belül legyen döntési szabadsága a sofőrnek és az utasának.” “Mert idegesít és szorítja a keblem” “Szerintem személyes szabadság és döntés! Nem veszélyeztetek vele senkit!” “Mert az én testi épségem én döntök. Ez csak büntetés beszedés miatt fontos az államnak.” “Mert már sokaknak az életét mentette meg mert nem volt bekapcsolva” “Én csak azt nem értem hogy miért kötelező. Azzal ha karambolozok azzal nem veszélyeztetek senkit hogy nem vagyok bekötve.”

Ahogy látjátok, a válaszok többsége ugyanoda fut ki, hogy aki nem köti be magát, az csak saját magát veszélyezteti, másokat nem, így nem érti, hogy miért korlátozzák őt személyes szabadságában azzal, hogy kötelezik az övhasználatra.

Na aki ezeket írja, az valószínüleg nincs tisztában azzal, hogy ha többen ülnek az autóban és csak ő nincs bekötve, akkor a teste egy baleset alkalmával pontosan úgy fog viselkedni, mint az ülés mögé dobott kólásflakon: nekicsapódik mindennek és mindenkinek.

Olyan erőhatások érik ilyenkor a testet, hogy nem fogod tudni magad megtartani, kitámasztani – vagy hasonló -, még egy 50 km/órával karambolozó, pörgő, ide-oda csapódó autóban sem. Gondolj bele, hogy egy 90-100 kilós férfitest megindul pusztító útjára az utastérben. Szerinted mit fog művelni a többiekkel, amikor mondjuk a két fej összekoccan?

Nézd meg az alábbi videót és gondold át, hogy bekötöd-e az övet legközelebb:

És most kapaszkodj meg jó erősen, az egyik kommentelő így érvelt:

“Majd mikor frontálisan szemből neked hajtanak nem kis sebességel….Abban a pillanatban a öv megfeszül, tested hozzá paszirozódik az övhöz és egyéb sérüléseket okozva! Közben a fejed a tehetetlenségi állapot miatt előre bólint, ennek következtében a nyaki csigolyák sérülnek…. Rosszabb esetben szó szerint le törik a nyakad és meg halsz! Viszont ha nem kapcsolod be… A légzsákba fejelsz és rohadtul túl fogod élni”

De akadtak olyan válaszok is, amikre büszkék lehetünk (sajnos ebből volt kevesebb):

“Jobban néz ki egy gyűrődés az ingen az öv miatt, mint az agyvelő a szélvédőn!”

“Nekem is kényelmetlen, a bőröm is vágja és feszült leszek hogy nem tudok kényelmesen ülni de mégis bekötöm.”

“A koporsó szerintem frusztrálóbb, dehát kinek mi..”

Szóval vésse mindenki az eszébe, a biztonsági öv nem divatkiegészítő, nem hatósági szívatás, és nem is személyes szabadásgot korlátozó eszköz, hanem az autó egyik legfontosabb életmentő eszköze. Nem azért találták ki, hogy kényelmetlen legyen, hanem azért, mert valódi balesetek tízezrei bizonyítják: működik. Egy mozdulat, két másodperc, és drasztikusan nő az esélyed arra, hogy egy ütközés után kiszállsz az autóból, nem pedig kivesznek belőle.

Nézd meg, hogyan mutat a szélvédő, amikor az utasok bentről megfejelik: