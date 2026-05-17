A magyar vasút fejlesztése stratégiai kérdés Magyarországon – nyilatkozta Vitézy Dávid az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Hozzátette: a cél, hogy el tudják hozni a vasút új aranykorát idehaza.

A miniszter hangsúlyozta, hogy teljes körűen át kell vizsgálni az előző kormány közlekedéspolitikai döntéseit. Példaként említette az autópálya‑koncessziót, az útdíjrendszerrel kapcsolatos ügyeket, valamint a bedőlt járműjavító vállalkozások helyzetét.

„Idén nyáron, a balatoni főszezonban kevesebb működőképes intercity kocsink van, mint akár egy, vagy öt évvel ezelőtt, azért, mert a MÁV nagy járműjavítóit magán kézbe adták és most olyan helyzetben vannak, hogy megpróbálják a csődöt valamilyen módon elkerülni” – tette hozzá a közlekedési- és beruházási miniszter.

Az uniós pénzekkel, valamint a várható beruházásokkal kapcsolatban Vitézy Dávid azt nyilatkozta, hogy egészen biztos, hogy lesz HÉV-fejlesztés. Jelenleg többek között ezen is dolgoznak a minisztériumban és törekednek arra, hogy az uniós forrásokat is lehessen a HÉV-fejlesztésekre fordítani. Éppen ezért kiemelten fontosnak említette az EU-s pénzek hazahozatalát.

Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években hozzávetőlegesen 800 milliárd forintnyi uniós támogatást bukott el az ország, amit kifejezetten közlekedés, azon belül is vasút fejlesztésre lehetett volna fordítani. Ugyanakkor még mindig van több milliárd eurónyi uniós forrás, ami megmenthető. A határidők viszont nagyon szűkösek, mivel ezeket a pénzeket augusztus végéig fel kellene használni.

A Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban az egyik legégetőbb kérdésnek azt tartja, hogyan és mikor tudják elindítani a személyforgalmat. A mohácsi Duna-híd kapcsán pedig azt nyilatkozta, hogy véleménye szerint jogos igény, hogy minél több átkelési lehetőség álljon rendelkezésre a nagy folyóinkon.

A fővárosi beruházásokkal kapcsolatban kiemelt prioritásként említette a budai fonódó villamoshálózat meghosszabbítását a budai egyetemvárosokig, de Rákosrendező kapcsán is együttműködésre van szükség Budapest és az állam között a szükség infrastruktúra (kisföldalatti meghosszabbítása, Szegedi-úti felüljáró) fejlesztése terén.