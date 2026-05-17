Álcázott szedán tűnt fel a hétvégén a Jaguar RSC Racing standján a hétvégi Formula E futamon, Monaco-ban. Az újdonság nem más, mint a Type 01, amit a Bentley-k és a Rolls-Royce-ok versenytársának szánnak.

A kocsit borító piros, fehér és bézs fóliázás ugyan több részletet elfed a dizájnt illetően, de az tisztán és világosan kivehető, hogy masszív és robosztus formával büszkélkedhet. A korábbi Type 00 koncepcióhoz képest ez a prototípus sem rendelkezik hagyományos hűtőráccsal, helyette keskeny LED-technológiás nappali fényszórókkal látták el. Dacára az elektromos hajtásrendszernek, hosszú motorháztetőt kapott, amiben remélhetőleg egy nagyobb csomagtartó is megbújik.

A mérnökök célja egyértelműen az volt, hogy a Type 01 ne csupán egy újabb elektromos luxuslimuzin legyen, hanem kifejezetten presztízs modellben gondolkodtak. Ennek megfelelően a karosszéria arányai is a klasszikus brit eleganciát idézik: hosszú tengelytáv, széles vállak, határozott övvonal és olyan megjelenés, amely már álló helyzetben is tekintélyt parancsol.

4 fotó

A futóműről hangolásáról egyelőre kevés információ áll rendelkezésre, de a gyártó szerint a Type 01‑es fejlesztésénél a komfort és a dinamika közötti egyensúly megteremtése volt a fő szempont. A hárommotoros rendszer miatt várhatóan összkerékhajtást kap, ami nemcsak a gyorsulást, hanem a stabilitást is javítja. A több mint 1000 lóerős teljesítmény és az 1300 Nm‑es nyomaték alapján könnyen elképzelhető, hogy a modell a 0–100 km/órás sprintet a hiperlimuzinok kategóriájában megszokott, 3 másodperc körüli értékkel teljesíti majd.

Az autót 120 kWh‑s akkumulátorcsomaggal szerelik és egy feltöltéssel 600-650 kilométert tud megtenni. Ezzel kiváló helyet szerezhet magának a prémium elektromos, kupé szerű szedánok világában. A töltési teljesítményről egyelőre nem árultak el részleteket, de a kategória elvárásai alapján legalább 250–300 kW‑os villámtöltés reálisnak tűnhet.

A Jaguar TCS Racing standján látott prototípus tehát nem csupán egy új modell előfutára, hanem egyértelmű jelzés is: a gyártó komolyan gondolja, hogy belép a Bentley és a Rolls‑Royce által uralt, ultraprémium elektromos szegmensbe. Ha a sorozatgyártású változat is megőrzi ezt a karaktert, a Type 01‑es könnyen a brit luxusautó reneszánsz egyik új ikonja lehet.

A Jaguar márkát egy teljesen új korszakra hangoltuk, miközben tudatosan merítettünk a múlt örökségéből. Mérnökeink célja az volt, hogy olyan autót alkossanak, amely megjelenésében és vezetési élményében sem hasonlít a jelenlegi elektromos modellekre, mégis magán viseli a Jaguar karakterét. A Type 01 név is ezt a szemléletet tükrözi: számomra a 0 a márka teljes újraindítását jelenti, az 1 pedig az új fejezet első modelljét – egy valóban egyedülálló autót”- mondta az újdonsággal kapcsolatban Rawdon Glover, a Jaugar ügyvezető igazgatója.

A végleges verzió csak 2026 végén mutatkozhat be. Addig pedig valószínűleg be kell érnünk azzal, amit a fantázia nyújtani tud az újdonság esetében.