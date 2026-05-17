A Waymo úgy döntött, hogy az Egyesült Államokban található San Antionióban egyelőre felfüggeszti a szolgáltatását, miután egy önvezető taxija át akart kelni egy vízzel elárasztott úton.

A cég önvezető rendszerrel ellátott autói a jelek szerint simán elboldogulnak egy hatsávos közlekedési csomópontban, de a természeti csapásokkal egyelőre hadilábon állnak. A Waymo közel 3800 úgynevezett robottaxit hív vissza, mert az autók nem tudják mit tegyenek akkor, amikor az útra jelentős mennyiségű víz kerül. A visszahívási akció jól mutatja, hogy időnként lehetnek még vakfoltok működés közben az önvezető járművek szoftvereiben.

A Google anyavállalatának, az Alphabetnek a tulajdonában álló Waymo egy április 20-i eset kapcsán hozta meg a szükséges döntést. Akkor egy üresen közlekedő robottaxi ráhajtott egy vízzel elárasztott útszakaszra a texasi San Antonióban, amelynek következtében a járművet azonnal elsodorta a víz. Bár az önvezető autó észlelte az árvizet, de ennek ellenére tovább haladt, igaz csökkentett sebességgel.

A cég már be is nyújtotta a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatalhoz (NHTSA) a visszahívási értesítését, amely szerint a lépés a 2022. március 17-i és a 2026. április 20. között készült önvezető autókat érinti. San Antonióban éppen ezért a robottaxi szolgáltatás addig szünetel, amíg ki nem javítják a szóban forgó problémát.

Az időzítés egyáltalán nem volt szerencsés, mivel idén januárban a Waymo bejelentette, hogy Londonban is el kívánja indítani a szolgáltatását. A múlt hónapban már el is kezdődött a járművek tesztelése Anglia fővárosában. Az ottani kezdés sem volt zökkenőmentes, mivel az egyik robottaxi egyszer áthajtott egy rendőrségi kordonon. Igaz, akkor a járművet egy sofőr irányított, akit azóta a Waymo elbocsájtott.