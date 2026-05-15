A korai kétezres években, amikor a króm még nem számított bűnnek, a hatalmas lökhárító presztízst jelentett, a sötétített lámpa szinte életérzésnek számított, pont így kellett kinéznie egy erős autónak, mint amit most kínál eladásra egy honfitársunk. Ez a Porsche Cayenne S olyan, mintha egyenesen abból a korszakból gurult volna elő.

Nem visszafogott, nem finom, nem próbálja meg elhitetni magáról, hogy gyári állapotú családi SUV. Ez az autó azt üzeni: valaki egyszer nagyon komolyan vette a Need for Speed garázsmenüjét.

Az első generációs Porsche Cayenne annak idején sok Porsche-rajongónál kiverte a biztosítékot, mert egy terepjáró a stuttgarti márka emblémájával akkor még eretnekségnek tűnt. Aztán kiderült, hogy üzletileg zseniális húzás volt, és a Cayenne nemcsak életben tartotta, hanem új pályára is állította a márkát. A képeken látható példány viszont már messze nem az a gyárilag elegáns, kissé esetlen arcú Cayenne, amit 2002 környékén megismert a világ.

Itt szélesített sárvédők, óriási első lökhárító, méretes rácsok, motorháztető-szellőző, fekete felnik és olyan hátsó traktus dolgozik együtt, amelyen a „visszafogottság” szó valószínűleg sosem szerepelt a tervezési briefben.

Az eladó a hirdetés szövegében azt állítja, hogy Techart optikás az autó, de az eredeti Techart Magnum kicsit más volt külsőre, legalábbis ami az első lökhárítót illeti. Plusz valahogy a hátul található “Magnum” felirat betűtípusa sem stimmel. Mutatjuk a gyárit:

Az első generációs Cayenne S-ben 4,5 literes V8-as motor dolgozik, 340 lóerős teljesítménnyel, összkerékhajtással és automataváltóval. Nem mai hibrid-suttogás, nem villanyos rásegítés, hanem nagy köbcenti, nyolchengeres hangulat és komoly étvágy. A Techart pedig erre is rátett, ugyanis az a változat 600 lóerőt tud, nyomatéka pedig 865 newtonméter.

A kérdés már csak az, hogy kinek ér meg a fenti képeken látható autó, 239 ezer kilométerrel, utánozhatatlan életérzéssel és kérdéses optikai tuninggal 5 millió forintot?