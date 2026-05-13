A kisbenzinkutak kimerülésétől tartva üzemanyagellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok és azonnali intézkedéseket sürgetnek, ha a héten kialakul az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük gázolajat. A Mol ugyanakkor azt állítja, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja.

A Vezess is beszámolt arról, hogy országosan két-három héten belül vagy akár korábban is komoly üzemanyagellátási gondok alakulhatnak ki országszerte, ha a benzinkutaknak árrés nélkül kell értékesíteniük – legalábbis ezt mondta a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke az MTI-nek. Gépész László szerint a benzinkutak nem tudják vállalni az árrés nélküli értékesítést, miközben extraprofitadót is kell fizetniük.

A Mol ugyanis korábban arról tájékoztatta a benzinkutak tulajdonosait, hogy szerdán várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel üzemanyag. Emiatt csütörtöktől hatósági áron fogják számukra adni az üzemanyagot, amit a kiskereskedők ugyanazon az áron adhatnak csak tovább.

Gépész László rámutatott: emiatt a független benzinkutak a saját készleteik végeztével korlátozhatják az értékesítést, erre már most is lehet példákat találni az ország számos részéből. A másik megoldás az lehet, hogy folytatják az értékesítést, de bezárnak, amint kimerülnek a tartalékaik – jelezte.

Az elnök szerint valószínűleg ezt az utóbbi eljárást választják majd többen, de a vége az lesz, hogy a kereslet megugrása miatt egyre többen csukják be a benzinkútjaikat rövid időn belül. Hangoztatta: azonnali intézkedésekre van szükség, mert a 2022-eshez hasonló országos benzinválság alakulhat ki.

A Molnál az MTI megkeresésére megerősítették, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása stabil, van üzemanyag – dízel és benzin egyaránt. Ami szerdán éjfélig elfogyhat, az a Mol számára az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség, de a Mol saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyagellátás folyamatos legyen az országban.

Az FBSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében arról írt, hogy a szektor működése fenntarthatatlanná vált, az évi 400 milliárd forint adóbevételt generáló független kutak veszteséget finanszíroznak, miközben a beígért támogatások nem érkeztek meg. Az érdekképviselet sürgeti a szakmai egyeztetést és a piaci torzulásokat okozó átmeneti szabályozás mielőbbi lezárását a ellátásbiztonság és a tisztességes piaci verseny megőrzése érdekében.