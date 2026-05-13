Az elektromos járművek nagyobb tömege elsősorban az akkumulátorcsomagból adódik. Egy EV akár 2-400 kilogrammal is nehezebb lehet egy hasonló méretű benzines autónál. Emellett a villanymotor azonnal leadja a maximális nyomatékot, ami nagyobb gyorsulást és nagyobb terhelést jelent az abroncsokra – emelte ki a Magyar Gumiabroncs Szövetség közleménye.

Kell-e külön abroncs az elektromos autókra?

A rövid válasz: nem feltétlenül. A német autóklub, az ADAC szerint nincs szükség kizárólag elektromos autókhoz fejlesztett abroncsokra, amennyiben a választott abroncs megfelel az autó gyártója által előírt paramétereknek. A legfontosabb a megfelelő méret, terhelési és sebességindex. A modern prémiumabroncsok többsége ma már „EV Ready” vagy „EV Compatible” jelöléssel készül, ami azt jelenti, hogy elektromos autóhoz is alkalmasak.

A gördülési ellenállás sokat számít

Az EV-k esetében a fogyasztás és a hatótáv kiemelten fontos tényező. Ebben jelentős szerepe van az abroncs gördülési ellenállásának. Az alacsony gördülési ellenállású abroncsok csökkentik az energiafogyasztást, növelik a hatótávot és csendesebb működést biztosíthatnak.

Egyes tesztek szerint akár 2,5 kWh/100 km fogyasztáskülönbséget is mérhetünk két különböző abroncs között, ami egy kisebb elektromos autónál akár 40–50 kilométerrel is befolyásolhatja a hatótávot egyetlen töltéssel. Fontos azonban, hogy a kisebb fogyasztás ne menjen a tapadás vagy a fékút rovására.

Miért tűnhet zajosabbnak az abroncs egy EV-ben?

Mivel az elektromos autók rendkívül csendesek, a gördülési zaj sokkal jobban hallható az utastérben. Emiatt az EV-khez optimalizált abroncsok gyakran speciális zajcsökkentő technológiát alkalmaznak: habbetétek, speciális mintázat, zajelnyelő gumikeverékek.

Drágábbak az elektromos autók abroncsai?

Nem drágábbak, mert az ár jellemzően nem az EV-jelöléstől függ.

Gyorsabban kopnak?

Egyértelműen nem jelenthető ki a gyorsabb kopás. Azonos teljesítmény mellett az eltérés nem jelentős, sőt sok esetben nincs is eltérés. (Ugyanakkor jellemzően a villanyautók jóval erősebbek, mint azonos méretű konkurenseik, és az azonnal érkező nyomaték is komolyabban terheli az abroncsokat – a szerk.) Defenzív vezetéssel jelentősen csökkenthető a kopás. A finom gyorsítás és az egyenletes regeneratív fékezés meghosszabbíthatja az abroncsok élettartamát.

Lehet otthon kereket cserélni?

Igen, de fokozott óvatosság szükséges. A padlólemez alatt található nagyfeszültségű akkumulátor miatt különösen fontos az emelési pontok pontos használata, megfelelő emelő alkalmazása és a stabil talaj biztosítása. Hibás emelés esetén komoly és drága akkumulátorsérülés is történhet – a szövetség szerint. (Mivel az akkumulátorcsomagok jellemzően teherviselő elemként épülnek be, a tokozásuk is extrém terheléshez készül – a szerk.)

Összegzés: milyen abroncsot válasszunk elektromos autóra?

Ha tehetjük, olyan abroncsot válasszunk, amelynek alacsony a gördülési ellenállása, megfelelő a terhelési indexe és csendes működés jellemzi. Az elektromos autók nem feltétlenül igényelnek speciális abroncsot, de a megfelelő paraméterek kiválasztása sokkal fontosabb, mint hagyományos autóknál.

A terhelési index, a gördülési ellenállás, a zajszint és a kopásállóság mind kiemelt szerepet kapnak. A modern EV-kompatibilis abroncsok már kifejezetten jól alkalmazkodnak az elektromos autók sajátosságaihoz, így megfelelő választással nőhet a hatótáv, csökkenhet a zaj, javulhat a komfort és hosszabb lehet az abroncs élettartama is.

A régióban egyszerre több erős trend hat az abroncspiacon: az elektromos autók térnyerése, a négy évszakos abroncsok növekvő népszerűsége, valamint a költségtudatosság erősödése: