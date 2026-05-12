Új autót venni manapság már alapból luxusnak tűnik, pláne akkor, ha valaki nem cégautóként, nem flottakedvezménnyel, hanem saját zsebből fizetné ki a kocsit. A 4-5 milliós kategória gyakorlatilag eltűnt, a legolcsóbb új autók inkább a 6 milliós határt ostromolják. Éppen ezért különösen érdekes megnézni, melyek azok a típusok, amelyek 2026 tavaszán még mindig elérhető közelségben maradtak a hazai vásárlóknak.

A belépőmodellek mezőnye látványosan besűrűsödött, és ma már néhány tízezer forinton múlhat, melyik típus nevezheti magát Magyarország legolcsóbb új autójának.

A mezőny szoros, hiszen a Kia Picanto, a Volkswagen Polo, a Citroën C3, a Fiat Pandina és az Opel Corsa is hatmillió forint alatt vagy éppen annak közvetlen közelében próbál vásárlót fogni. A Kia konfigurátora szerint a Picanto 5 899 000 forinttól indul, a Volkswagen a Polo Trend 1.0 MPI bruttó vételárát 5 979 999 forintban adja meg, a Citroën pedig az új C3 YOU változatot 5 990 000 forintos kezdőárral kínálja.

A Fiat Pandina hivatalos árlistája 5 990 000 forintos bruttó árat tüntet fel az 1,0 literes, 65 lóerős Pop alapmodellre, míg az Opel magyar oldala a Corsát szintén 5 990 000 forinttól kommunikálja. Ez azt jelenti, hogy a 6 millió forintos lélektani határ körül már nem egy-két kifutó modell kapaszkodik, hanem komplett kisautós mezőny alakult ki.

A lista második felében már 6 millió fölé csúszunk, de még mindig messze járunk attól, ahol ma egy átlagos családi SUV kezdődik. A Hyundai i10 6 049 000 forintos alapára továbbra is stabil pont a belépőszegmensben, a Fiat 500 Hybrid 6 150 500 forintos ajánlata pedig az egyik legolcsóbb elektrifikált hajtású új autóként került a mezőnybe.

A dobogó tetejére jelen állás szerint a Dacia Sandero állhat fel, amely Európa legnépszerű autója volt 2025-ben. Az új Sanderót hétfőn árazták be és 5 649 000 forintos indulóárral hirdetik a 65 lóerős klímás verziót.

Külön érdekes az MG3: egyetlen kínai hátterű márkakánt a benzines kisautója 6 399 000 forintról indul, vagyis már nem csak európai, japán és koreai modellek versenyeznek a legolcsóbb új autó címéért. A Suzuki Swift 6 450 000 forintos belépőára pedig azt mutatja, hogy az esztergomi márka kisautója ugyan már nem a lista elején áll, de még mindig befér a tíz legolcsóbb új autó közé.