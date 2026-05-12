Újabb fontos állomásához érkezett a CATL debreceni beruházása: május 6-án megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése egy új gyárépületben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. Az új modulgyártósor éves kapacitása 5 GWh.

Amint minden, a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátorcellák tesztgyártása is.

A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. Ezeken mindeddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa-szerte. Május 6-tól az akkumulátormodulok összeszerelése is helyben történik.

A CATL tavaly november végén jelentette be, hogy a Stellantisszal közösen megkezdi a spanyolországi Zaragozában épülő LFP-akkumulátor cella- és modulgyár kivitelezését is. A debreceni és a spanyol üzem együttesen szolgálják majd ki a vállalat európai ügyfélkörét, utóbbi elsősorban a Stellantis-csoport igényeire összpontosít.

