Már tavaly év végén is lehetett arról hallani, hogy a BMW iX3 annyira népszerű, hogy gyakorlatilag be lett táblázva az egész 2026-os év a debreceni gyárban. A helyzet azóta sem romlott, sőt, már ott tartanak, hogy előrehozzák azokat a fejlesztési lépéseket, melyeket későbbre tervezett a BMW Debrecenben.

Az Automotive News információi szerint a BMW úgy döntött, felpörgeti a gyártást, mégpedig azzal, hogy a korábbi terveknél hamarabb bevezetik a második műszakot a hajdúsági üzemben. Jelenleg még egy műszakban zajlik a gyártás, a két műszak bevezetésével pedig a potenciális 50 ezres számról évi 100 ezerre nő a maximális autómennyiség, mely elhagyhatja Debrecent.

Ha a dolgozói létszám eléri a maximumot a gyárban, akár évi 150 ezer autó is legördülhet a szalagokról, de az biztos, hogy erre egy darabig még nem kerül sor. Az első, vásárlóknak szánt BMW iX3-ak egyébként március 7-én hagyják majd el a gyárat. Az autót nem csak Debrecenben fogják készíteni: az iX3-ból lesz egy hosszabb tengelytávú változat, melyet a kínai Senjangban idén kezdenek összerakni, de ez Európából (jelenleg) egyáltalán nem is rendelhető. 2027-től a debrecenivel megegyező iX3-ak már a mexikói San Luis Potosí városában található gyárban is készülnek, az amerikai piac igényeit minden bizonnyal ez látja majd el.

Debrecen első BMW-jét, az iX3-at nemrég a Vezess is kipróbálhatta, beszámolónk itt olvasható: