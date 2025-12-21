A BMW-csoport olaszországi részlege ún. “fenntarthatósági vacsorákat” szokott rendezni évente, mely gyakorlatilag egy céges összejövetel, ahol a főnök ismerteti az éves eredményeket, a kiemelkedő sikereket. Pár napja ismét sor került erre, ahol Massimiliano di Silvestre, a pápának nemrég 500 lóerős villanyautót adó helyi elnök-vezérigazgató megtartotta beszédét.

Az elhangzottak többsége természetesen az olasz közönségnek volt releváns, de ez nem jelentette azt, hogy kizárólag ilyenek hangzottak volna el. Sőt: volt egy mondat, ami a magyar füleket is megüthette.

“A megrendelésállományunk messze meghaladta a várakozásainkat. Ha csak Európát vesszük figyelembe, elmondhatom, hogy a megrendelések szinte a teljes 2026-os termelésünket lefedik”

– fogalmazott di Silvestre.

Figyelembe véve, hogy az iX3-at eleinte csak az új debreceni BMW-gyárban készítik majd, az biztosra vehető, hogy a hajdúsági egység maximumon fog működni 2026-ban. Hogy ez mekkora gyártási volument jelent, az persze kérdéses: ha a dolgozói létszám eléri a maximumot a gyárban, akár évi 150 ezer autó is legördülhet a szalagokról, de eleinte nem lesz minden állás betöltve.

Az iX3-ból készülni fog egyébként egy hosszabb tengelytávú változat a kínai Senjangban is 2026-tól, de ez Európából (jelenleg) egyáltalán nem is rendelhető. 2027-től a debrecenivel megegyező iX3-ak már a mexikói San Luis Potosí városában található gyárban is készülnek, az amerikai piac igényeit minden bizonnyal ez látja majd el.

