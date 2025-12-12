Az elektromos hajtású autók alapvetően a tiszta, emissziómentes közlekedés megtestesítői. Az üzenetük azonban gyakran nem ér célba, mivel kontraproduktív, ahogyan azt el akarják juttatni. Egy rengeteg nyersanyagot felhasználó jármű ugyanis hiába elektromos, csak a gyártása annyi környezetterhelést jelent, amit csak nagyon hosszú távon képes visszahozni egy ilyen autó.

A BMW iX is ebbe a kategóriába sorolható a maga 2,5 tonnájával. Azért emeljük ki ezt az autót, ugyanis egy ilyet kapott a bajor márkától XIV. Leó pápa. A járművet nem kisebb nevek adták át, mint Oliver Zipse, a BMW AG vezérigazgatója, valamint Massimiliano Di Silvestre, a márka olaszországi elnöke.

“Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy egy BMW iX60-ast adhattunk át XIV. Leó pápának, mert ez a modell jól mutatja a környezetvédelemhez való hozzáállásunkat, egy olyan témát, amelyről tudjuk, hogy nagyon fontos a Szentatya számára, és amelyben mélyen hiszünk” – fogalmazott Di Silvestre.

De mit is tud a pápa új autója? Az iX60 544 lóerős rendszerteljesítménnyel, 765 Nm nyomatékkal rendelkezik, 109,1 kWh-s akkumulátorcsomagjával pedig akár 658 kilométerre is eljuttathatja XIV. Leót. Ez több mint elég egy olyan országban, melynek leghosszabb “oldala” is csak 1,05 km. A világ legkisebb miniállamában nincs is olyan útszakasz, ahol ki lehetne próbálni a 4,6 mp-es 0-100 km/órás sprintet, nemhogy elérni a 200 km/órás végsebességet. Egy, a pápáéhoz hasonlóan felszerelt BMW iX egyébként több mint 48,5 millió forintba kerül a hazai kalkulátor szerint.

BMW iX – a képre kattintva galéria nyílik:

52 fotó

Nemrég a pápát egy másik BMW-re is ráültették: