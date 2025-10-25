Nemes célt szolgált az az egyedi BMW motorkerékpár, amire szeptember elején XIV. Leó pápa ünnepélyes keretek között adta az áldását és a szignóját. Az idén áprilisban elhunyt Ferenc pápa helyébe lépett katolikus egyházfő által megáldott és dedikált motor a napokban került kalapács alá az RM Sotheby’s árverésén, hogy a bevételből a madagaszkári gyerekeket segítsék.

A 1,8 literes blokkal szerelt, 91 lóerős R 18 Transcontinental licitje eredményesen zárult, ugyanis az aukción 130 ezer euróért talált gazdára

– számolt be a legújabb fejleményekről a BMW közleménye.

Új tulajdonosa így a mostani árfolyamon a több mint 50 millió forintnak megfelelő összegért jutott hozzá a gyöngyházfehér színű különlegességhez, melyet a Vatikán címere díszít. Az egyedi motor a németországi BMW Motorrad felajánlásából készült el, a munkálatokat pedig a Witzel végezte el.

Maga az ötlet a kereskedő mellett Thomas Draxlerhez, a JESUS-BIKER motoros közösség alapítójához köthető, aki jótékony célokra akart elkészíteni egy különleges kétkerekűt.

A különleges BMW motorról további képek az alábbi galériában találhatóak:

14 fotó

A Vatikánba érkezése előtt napokig úton volt a BMW: a németországi Sennfeldből elindulva több várost – köztük Schaafheimet, Altöttinget és Veronát – is érintette. Az út során istentiszteleteket tartottak, miközben a konvojt főként BMW R 18-asokkal kísérték a JESUS-BIKER, a BMW Motorrad és a Witzel képviselői.

Korábban egy Lamborghinit is pápai áldással bocsátották aukcióra: