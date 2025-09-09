Szeptember 3-án a Vatikánban különleges eseményre került sor: Ferenc pápa utódja, XIV. Leó áldását adta és aláírásával látta el egy BMW R 18 Transcontinental motor egyedi példányát. A kétkerekűt októberben árverezi el a Sotheby’s, a bevételt teljes egészében Madagaszkár gyermeksegélyprogramjaira fordítják.

A különleges, gyöngyházfehér, a Vatikán címerével díszített motor a BMW Motorrad Deutschland felajánlásából készült el, a munkálatokat a német Witzel végezte. Az ötlet a kereskedő és Thomas Draxler, a JESUS-BIKER motoros közösség alapítójának nevéhez köthető, akik egy igazán egyedi járművet szerettek volna készíteni jótékonysági célokra.

Az 1,8 literes motorral szerelt, 91 lóerős R 18 Transcontinental augusztus 31-én indult útnak a németországi Sennfeldből, és útja során több várost – köztük Schaafheimet, Altöttinget és Veronát – is érintett. Az út alatt istentiszteleteket tartottak, és a konvojt főként BMW R 18-as modellekkel kísérték a JESUS-BIKER, a BMW Motorrad és a Witzel képviselői.

A motorkerékpárt a vatikáni általános audienciát követően adták át az egyházfőnek.

Az egyedi motor szeptember 15. és október 7. között a müncheni BMW Weltben lesz kiállítva, ezt követően kerül kalapács alá.

