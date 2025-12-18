Az ajtó síkjába simuló kilincsek határozott érintésre bújnak elő. Működésük nem mechanikus: a kilincsek nem mozognak, hiába húzzuk meg őket. Persze ezt kell tennünk, erre reagál az iX3 az ajtóretesz oldásával.

Gesztenyeszínű, letisztult beltér fogadott bennünket, remek minőségű borítással. Fel sem tűnt, hogy nem bőr, csak bőrhatású anyag vesz körbe, de akit ez esetleg zavarna, az kérhet valódi bőrrel borított belsőt. Az ülések komfortosak, vastagon párnázottak, de nem süllyedünk el bennük, jó a tartásuk. Széles tartományban állítható a pozíciójuk az ajtón lévő gombok vagy a menürendszer segítségével, utóbbival az oldaltámaszok “szorítása” befolyásolható. Az első sorban ülésfűtés és masszázsfunkció is van, utóbbi csúcsfokozatban kifejezetten erős.

28 fotó

Hátul nincsenek ilyen kényelmi funkciók, de panaszra itt sem lehet sok okunk. A tér óriási még panorámatetővel együtt is, az ülések kanapészerűen kényelmesek és háromzónás klíma esetén függetleníthető az első sortól az itteni hőmérséklet.

Ha van autó, melynek belterén hosszabban érdemes elidőzni elindulás előtt, az az iX3. A vezetői környezetet három nagy újdonság is meghatározza: a kormány, az érintőképernyő és a digitális műszeregység. Egyik sem szokványos darab.

Talán a legkönnyebben az érintőképernyő emészthető. A 17,9 colos képátlójú mátrix LED panel egy lecsapott sarkú paralelogramma lett. Ugyan rengeteg a menüpont és a barangolási lehetőség, de a rendszer működése kiismerhető és a képminőségre sem lehet panasz. Szokatlanul érzékeny, ezt szokni kellett, de nagy pozitívum, hogy közel tették a kormányhoz, így nem kell messzire nyúlkálni, ha megérintenénk például a sebességfigyelmeztető elnémításához. Több segédrendszer is állandó ikonokat kapott a kijelző bal szélén, így egyetlen érintéssel el lehet őket némítani vagy ki lehet kapcsolni. Kíváncsiak vagyunk, hogy hogy fogja bírni a forró nyarakat annak fényében, hogy felhős, relatíve hűvös időben a kéznek kellemesen meleg volt a hátulja.

Új a kormány is, és nem csak azért, mert enyhén szélesebb, mint magasabb. Jelentős változás, hogy a volán már nem az a klasszikusan mindenhol vastag BMW-s kormány: 9 és 3 óránál elvékonyították, lényegében a hüvelykujjnak csináltak itt helyet. Megoszlanak a vélemények arról, hogy milyen lett az eredmény, nekem személy szerint bejött, jobban tetszik a fogása.

A multikormány egybefüggő panelein szerencsére nyomni, és nem érinteni kell a gombokat. Háttérvilágításuk tájékoztat arról, hogy éppen be van-e kapcsolva az adott funkció, pl. az adaptív tempomat, de például ha nem világít egy adott gomb, az azt jelenti, hogy nem is lehet használni az adott helyzetben. A parkolóasszisztens gombját például nem érdemes autópályán száguldás közben keresni.

Három különböző változatú kormány kerülhet az iX3-ba, melyből kettő (a szériadarab és az általunk próbált sportváltozat) 6 és 12 óránál függőleges küllőket kapott. A páros küllőkre még azt is mondhatjuk, hogy megidézik a vékony veséket az autó orrán, de az, hogy egyáltalán létrejöhetett ilyen kialakítás, nagyban annak köszönhető, hogy eltűnt a hagyományos értelemben vett műszeregység. Helyét egy panorámakijelző vette át, mely A-oszloptól A-oszlopig tart, és vizuálisan úgy néz ki, mintha kicsit betolták volna a gépháztető alá.

A valóságtól ez nem is áll messze, valahol tényleg ott lehetnek azok a kijelzők, melyeket mi egyébként nem is látunk. Amit az autóban ülők látnak, az csak egy tükörkép. Pozicionálásának hála garantált a csillogás- és tükröződésmentes megjelenés, minden fényviszony mellett jól olvashatóak az adatok. A sofőr előtt fixen a sebességmérő és a hatótáv látható, de középen és jobb elől összesen hat rubrikába válogathatunk több tucatnyi különböző információlehetőség közül. Láthatjuk, milyen zene szól, figyelhetjük az akkumulátor hőmérsékletét, a levegőminőséget, de az aktuális teljesítmény- és nyomatékértékeket is. A BMW térképes navigációja is kitehető ide, ez mutatta meg igazán, hogy az egészen keskenynek tűnő sáv mennyire jól hasznosítható. Emellé már-már felesleges a 3D-s head-up display, hiszen alapvetően a panorámakijelzőre sem kell úgy lenéznünk, mint a sima műszeregységekre, mindig ott van a látótérben. Aki mégis szükségét érzi, az extralistán megtalálja.

Mindezt persze a hajunkra kenhetnénk, ha dadogna, állandóan lefagyna a rendszer. Összesen négy nagyteljesítményű számítógép, ún. szuperagy dolgozik a BMW-ben, hogy minden flottul menjen, ezek közül az egyik csak a panorámakijelzőért felel.

Alaphelyzetben 520 literes a csomagtartó, a hátsó üléstámlák ledöntésével azonban akár 1750 literre is növelhető a raktér. Nem maradt ki ebből az autóból a frunk, a gépháztető alatti, külön fedeles doboz 58 literes. Ha mindez nem lenne elég, és kifogytunk a beltér tárolási lehetőségeiből is (a középkonzol alatt is van egy szinte rejtett polc), akár még utánfutót is akaszthatunk az iX3 után. A BMW elektromos mozgatású vonóhorga nem csak egy irányban mozog szépen, gombnyomásra be is csukódik, nekünk nincs vele dolgunk.