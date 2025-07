Odabent sem találni forradalmi újítást, eltekintve a steer by wire rendszerű kormányzástól, amitől szinte zavaróan üresnek tűnik az utastér. Belseje príma anyagokból épül a hangulat otthonos, a kivitelezésbe lehetetlen belekötni. Ez a tevebarna belsős Lexus valami annyira jól összeválogatott autó lett, hogy szinte bele is bele lehetne költözni.

24 fotó

A csendes utastér eddig is adott volt, de a Lexus ezt még tovább reszelte, és a hangszigetelés javítása mellett az autó belsejének vibrációit is csökkentették. Új padlóhangtompító anyagok kerültek például a hátsó ülések alá és extra hangszigetelést kapott a kalaptartó és a hátsó ajtók kárpitja is.

Újdonság a több színben is elérhető hangulatvilágítás, amely mintákat is képes világítani, illetve az elsötétíthető panorámatető is. A kameraalapú belső visszapillantó ugyan nem a legpraktikusabb találmány, de tény, hogy előfordulhat olyan eset, amikor hasznos lehet. Jól használható a beltér is, de ez eddig is így volt.

Személy szerint hálás vagyok a 14 colos érintőképernyőre tapasztott tekerőgombokért, a műszerfalra helyezett igazi, napi kilométerszámláló visszaállító és a műszerfalvilágítás szabályzó gombért. Apró dolgok ezek, amik segítenek abban, hogy ne ugorjon meg a vérnyomásod, ha valamit be kell állítanod egy autóban.

Klassz a különleges, szintén elektromos kilincs is, amivel egy mozdulattal nyitható az ajtó. Hüvelykujjal megnyomod a kapcsolót és azzal a mozdulattal már tolhatod is az ajtót. Persze ez is túl van biztosítva, ha zárlatos lenne, mechanikusan is működik, nem ejt csapdába az autó.

Ülései kényelmesek, jó az oldaltartásuk és a kárpitnak is kellemesebb tapintása van mint egy pár hetes kiscicának. Van elegendő hely a kisebb nagyobb útközben kéznél tartott holmiknak, pohárnak, bárminek. Az akár a sofőr és az utas felől is felnyitható könyöklő fedele figyelmes megoldás. Fedélzeti rendszerével csak felületesen ismerkedtünk, a tesztúton leginkább az előre beállított navigáció utasításait követtük csak.

Láb-és fejtér a hátsó sorban is bőséges, amin még a gombnyomásra elhomályosítható – ilyenkor átlátszatlan tejüveggé válik – üvegtető sem ront sokat. Hiszen nem vesz el szintes semmit a belmagasságból. Csomagtartójának ajtaját villanymotor mozgatja, a mögötte lévő hely pedig 522 literes.