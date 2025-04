Míg kívülről nem nehéz megkülönböztetni a facelift előtti és utáni modellt, addig az utastérben ez már nehezebb feladat. Pláne, hogy ezek között van láthatatlan módosítás is, mint például a javított hangszigetelés, vagy hogy a kormányon lévő kezet érzékelő rendszer már kapacitív, így kisebb az esélye az elengedett kormány miatti fals riasztásnak. Ami viszont mégis észrevehető, az az alap kormány és a rajta lévő gombok kialakítása, formája, illetve a hangulatfény elrendezése. Szintén frissek a belső borítások amelyekben már még több az újrahasznosított anyag.

Az utastér szellős, világos, pont annyira modern, hogy ne feszengjünk benne kényelmetlenül, és szerencsére maradtak gombok, kapcsolók is az eszközök, funkciók vezérléséhez. Igaz, a felváltva klímakonzolként és navi/hifivezérlőként üzemelő gombsor egy kissé túlbonyolított, de hálásak lehetünk azért, hogy nem érintésérzékeny felületen kell ezeket a funkciókat menet közben piszkálni.

Praktikus a lebegő középkonzol, vannak USB töltőpontok és kézre esik a 15 wattos, indukciós töltőfelület is. A fedélzeti rendszer vezeték nélküli telefontükrözése gyors, fájdalommentes, miközben az infotainmentrendszer, már magától, a netre csatlakozva képes frissülni, szervizlátogatás nélkül. Fedélzeti rendszerének grafikája elég fantáziátlan, de a rengeteg menü, illetve a funkciók beállítása logikus. Egyedül a táblafelismerő rendszer hatástalanításához szükséges temérdek gombnyomásért kár, más autógyártók ezt előzékenyen már általában egy gombra programozzák. Hálásak is vagyunk érte nekik.

Ülései kényelmesek, bár az ülőlap lehetne valamivel hosszabb, az üléspozíció pedig alacsonyabb. Jó fogású a gombokkal rendesen ellátott, szokványos méretű, se nem kicsi, se nem nagy kormány, és jól kézre esik az indítógomb, valamint a tárcsás irányváltó is. Az ajtóban, középkonzolon, kesztyűtartóban rengeteg apróságnak lehet helyet találni. Hátul valamivel szűkebb a tér, de csak fejnél és magas utasoknál lehet közelebb a tető a komfortosnál. Azonban az ülések háttámláinak dőlésszöge állítható, így ezen is lehet segíteni. Hátul is van ülésfűtés, USB-töltőpontok, és szellőzők is, amelyek a B oszlopból tolják az igény szerint hideg, vagy meleg levegőt.

Csomagtartója 490 literes ‒ kivéve, ha a nagy hifit is megrendeli valaki, mert akkor tíz literrel kevesebbel kell beérnie a mélynyomó miatt ‒, amit az ülések háttámlájának döntése után 1290 literesre lehet bővíteni. Az üléseket a csomagtartóban található fülekkel hátulról is le lehet dönteni, és van 12 voltos csatlakozó is a dupla fenekű raktérben, ahol a kábeleket az alsó szintre is el lehet tenni. Vagy előre a már említett, hajtáslánctól függően 20, vagy 52 literes frunkba.