Óriási hangár mellett áll meg a buszunk, ahol már biztosak vagyunk benne, hogy nem lesz rossz a program. Tudjuk, hogy statikus bemutatóra jöttünk, ahol nincs vezetés, csak a kiállított modelleket lehet nézegetni, fényképezni, fogdosni, illetve némelyikbe beleülni. A Kia ezt évek olyan jól csinálja, ahogy csak lehet: hatalmas térben, pompásan bevilágított, szeparált helyiségekben hagy egyedül az autóival, hogy azt csinálj velük, amit csak akarsz.

Miközben az európai autógyártók többsége éppen újragondolja a korábban gőzerővel tolt elektromos átállást és éppen lassít az eddigi tempón, miután az értékesítési számok nem hozzák a vártat, addig a Kia nem tétovázik, sorra mutatja be az új elektromos modelljeit. Olyannyira komolyan veszik, hogy 2023-tól évente EV-napokat is szervez a márka, ahol az elektromos mobilitásra koncentrálnak, és megmutatják, mit várhatunk a jövőben a Kia-tól.

Már az első alkalommal is alaposan belehúztak, hiszen ekkor láthattuk először az EV3 és az EV4 tanulmányautó változatát, amelyekből azóta az EV3 már megvásárolható, az EV4-ből készült piacérett kivitelt pedig idén nézhettük meg közelről, rögtön kétféle karosszériaváltozatban, öt-és négyajtós formában. 2025-ös villanyautós-napon is láthattunk, megfogdoshattunk újdonságokat, az előbb említett EV4-en túl a márka eddigi legkisebb elektromos autójának tanulmány változatát, a Concept EV2-t, és a haszonjárművek piacára érkező, személy- és haszonjármű változatban is gyártott PV5-öt.

A Kia Concept EV2

Kezdjük a rendezvény egyik legizgalmasabb autójával, a Concept EV2-vel. Persze úgy nem nehéz izgalmasnak lennie valaminek, ha még csak tanulmányról van szó, ahol nem kötik meg a tervezők kezét biztonsági előírások, a fizika törvényszerűségei, a megtérülési mutatók, vagy éppen a pénzügyi osztály baljós károgása. Viszont ha az elmúlt időszak Kia tanulmányautóira – akár az EV9-re, EV3-ra, vagy éppen az EV4-re – és az azok végül utcára kerülő változataira gondolunk, akkor jó eséllyel tippelhetünk arra, hogy a széria EV2 külseje nagyon hasonló lesz az itt láthatóéhoz, legfeljebb a belsőben lesz majd szigorú racionalizálás. De nézzük, mi is ez az EV2.

KIA EV2

Apró, variálható belsejű, fenntartható és praktikus városi villanyautó, amely emellett dizájnban is erős. A Kia valahogy nagyon ráérzett arra, mennyire kell, illetve lehet még teljesen más formájú egy elektromos modell, mint a hagyományos autók. A Concept EV2 az eddig bemutatott EV9 és az EV3 formájához áll közelebb, a lekerekített élek ellenére is szögletes alapformával, a csillagképeket idéző lámpadizájnnal, nagy, sima fémfelületekkel.

Tanulmányként még nincs szüksége valódi, használható kilincsre, de valószínűleg a belőle készülő szériaváltozat majd a karosszéria síkjába süllyedő kilincseket kap és szintén jó eséllyel veszti majd el a szekrényszerűen egymással szemben nyíló ajtómegoldást. Ugyanígy a látványos, összevissza variálható utastér is sokat finomodik majd, de bízzunk benne, hogy néhány ötletes, szerethető részlet túléli majd az észszerűsítést, mire várhatóan 2026-ra elkészül belőle a szériaérett változat. Például maradhatna a sínen tologatható üléssor, a kihúzható fiók, és az izgalmas műszerfal is.

Ennek a fenéknek a látványát még szokni kell 1 /30 Jól illik az EV modellsorba az EV2 Jól illik az EV modellsorba az EV2 Fotó megosztása: 2 /30 A belső dizájnért felel az autó mellett álló hölgy A belső dizájnért felel az autó mellett álló hölgy Fotó megosztása: 3 /30 Fotó megosztása: 5 /30 Menő a piros műszerfal Menő a piros műszerfal Fotó megosztása: 6 /30 Alul felül lapított kormány Alul felül lapított kormány Fotó megosztása: 7 /30 Tanulmányautóban nincs szükség ablaktörlőre Tanulmányautóban nincs szükség ablaktörlőre Fotó megosztása: 9 /30 Méretéhez képest tágasnak ígérkezik az EV2 Méretéhez képest tágasnak ígérkezik az EV2 Fotó megosztása: 10 /30 Tágas, világos, otthonos a Concept EV2 belseje Tágas, világos, otthonos a Concept EV2 belseje Fotó megosztása: 11 /30 Nem csak a beszállás lenne így könnyebb, hanem az autó használhatósága is jobb Nem csak a beszállás lenne így könnyebb, hanem az autó használhatósága is jobb Fotó megosztása: 13 /30 Fotó megosztása: 14 /30 Fotó megosztása: 15 /30 Fotó megosztása: 17 /30 Finom részletek ahová csak nézünk Finom részletek ahová csak nézünk Fotó megosztása: 18 /30 Kivehető az üléspárna Kivehető az üléspárna Fotó megosztása: 19 /30 A csomagtartóba csak bentről nézhettünk be A csomagtartóba csak bentről nézhettünk be Fotó megosztása: 21 /30 Szekrényszerűen nyíló ajtók Szekrényszerűen nyíló ajtók Fotó megosztása: 22 /30 Hangulatfény mindenhol Hangulatfény mindenhol Fotó megosztása: 23 /30 Egyedi belső, hangsúlyos műszerfallal Egyedi belső, hangsúlyos műszerfallal Fotó megosztása: 25 /30 Az üvegtető minden autónak jól áll Az üvegtető minden autónak jól áll Fotó megosztása: 26 /30 Fiók húzható ki az ülés oldalából Fiók húzható ki az ülés oldalából Fotó megosztása: 27 /30 A csillagkép dizájnú lámpatest itt is jól mutat A csillagkép dizájnú lámpatest itt is jól mutat Fotó megosztása: 29 /30 Az EV2 lehet a Kia legkisebb elektromos autója Az EV2 lehet a Kia legkisebb elektromos autója Fotó megosztása: 30 /30 2026-ra lehet belőle szériamodell 2026-ra lehet belőle szériamodell Fotó megosztása: Fotó megosztása:

KIA PV5

Nem csak polgári, hanem üzleti felhasználásra is gyárt elektromos modelleket a Kia, az EV Day rendezvényen megnézhettük, beülhettünk az új PV5 néven futó haszonjárműcsalád – kisteherautó, kisbusz, alvázas kivitel és különleges feladatokra specializált felépítménnyel is elérhető lesz a modell – két változatába is. Illetve beülni csak a személyszállító kisbuszba lehetett, a kisteher vezetőfülkéje valamiért zárva volt.

Ennek a fenéknek a látványát még szokni kell 1 /40 Visszatér a Kia a haszonjárműpiacra Visszatér a Kia a haszonjárműpiacra Fotó megosztása: 2 /40 Személy és haszonjármű változatban is elérhető Személy és haszonjármű változatban is elérhető Fotó megosztása: 3 /40 Nem sokkal rövidebb a VW ID.Buzz-nál Nem sokkal rövidebb a VW ID.Buzz-nál Fotó megosztása: 5 /40 A kisbusz hátsó ajtaja felfelé nyílik A kisbusz hátsó ajtaja felfelé nyílik Fotó megosztása: 6 /40 A töltőpont az autó orrára került A töltőpont az autó orrára került Fotó megosztása: 7 /40 Szinte szabályos téglatest Szinte szabályos téglatest Fotó megosztása: 9 /40 A töltőpont az autó orrára került A töltőpont az autó orrára került Fotó megosztása: 10 /40 Frunk ebben sincs Frunk ebben sincs Fotó megosztása: 11 /40 Vidám utastér Vidám utastér Fotó megosztása: 13 /40 Jó a kilátás a vezetőülésből Jó a kilátás a vezetőülésből Fotó megosztása: 14 /40 Rakodórekeszek az ajtóban Rakodórekeszek az ajtóban Fotó megosztása: 15 /40 Az ablak csak eddig engedhető le Az ablak csak eddig engedhető le Fotó megosztása: 17 /40 Apró digitális műszerfal Apró digitális műszerfal Fotó megosztása: 18 /40 Teljesen sík az autó padlója Teljesen sík az autó padlója Fotó megosztása: 19 /40 Rekesz a padlóban Rekesz a padlóban Fotó megosztása: 21 /40 Nagyméretű érintőképernyő Nagyméretű érintőképernyő Fotó megosztása: 22 /40 Fotó megosztása: 23 /40 Fotó megosztása: 25 /40 Fotó megosztása: 26 /40 Kapaszkodó segíti a beszállást Kapaszkodó segíti a beszállást Fotó megosztása: 27 /40 Töltőpontok a lábtérben Töltőpontok a lábtérben Fotó megosztása: 29 /40 Nyithatók a tolóajtó ablakai Nyithatók a tolóajtó ablakai Fotó megosztása: 30 /40 Elegáns apróság a színes biztonságiöv Elegáns apróság a színes biztonságiöv Fotó megosztása: 31 /40 Hatalmas csomagtartó Hatalmas csomagtartó Fotó megosztása: 33 /40 Csomagrögzítő sín Csomagrögzítő sín Fotó megosztása: 34 /40 Rekeszek a padlószint alatt Rekeszek a padlószint alatt Fotó megosztása: 35 /40 Rekeszek a padlószint alatt Rekeszek a padlószint alatt Fotó megosztása: 37 /40 Raktér sok ajtóval Raktér sok ajtóval Fotó megosztása: 38 /40 A haszonjármű változat ajtajai kétfelé nyílnak A haszonjármű változat ajtajai kétfelé nyílnak Fotó megosztása: 39 /40 Haszonjármű kivitelben is készül Haszonjármű kivitelben is készül Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ígéretes, hogy a Kia visszatér a haszonjárműpiacra is, bár valószínűleg sokaknak bejönne ez a dizájn olcsóbb, hagyományos belsőégésű motorral is. A PV5 különféle variánsai viszont csak elektromosak lesznek, méghozzá a márka történetében először LFP – lítium-vasfoszfát – akkumulátorral. A PV5 az első forgalomba kerülő modell, ami a nagy rugalmasságot, variálhatóságot nyújtó E-GMP.S platformra épül.

Ami valahogy így fest:

Formára a PV5 is remekül beleillik a márka „egyesült ellentétek” formafilozófiájába, haszonjárműként is kifejezetten izgalmas megjelenésű, kívül-belül egyaránt. Kintről ezen is láthatóak a nagy sík fémfelületek, a hangsúlyos kerékjárati ívek, a masszív kilincsek, és a márkára jellemzően vékony, elegáns vonalakkal megrajzolt fényszórók.

A téglatest formájú, öt és hatszemélyes üléskiosztással is elérhető kisbusz hossza 4695 milliméter, kicsit rövidebb, mint a Volkswagen ID.Buzz. Szélessége 1895 mm, magassága 1899 mm, tengelytávolsága pedig 2995 mm. Motorja 120 kW-os, akkumulátorból pedig 71,2 kWh és 51,5 kWh-s lehet a személyszállító kivitelnél, a teherszállító az említettek mellett még egy kisebb, 43,3 kWh-s akkumulátorral is elérhető majd. A gyári hatótávígéret 400 kilométer körüli.

A külső mellett a belső dizájn is látványos, jópofák a kényelmesnek tetsző ülések, a rengeteg tárolórekesz, amiből az ajtókra, az utastér és a csomagtartó padlójába és a középkonzolra is jutott bőven. Tolóajtajait villanymotor mozgatja, van nyitható hátsó ablaka, és olyan apróságnak látszó, de hangulatos apróságra is maradt energia, mint a kárpit színéhez passzoló színes biztonsági öv.

Haszonjármű változata kinézetre szinte teljesen megegyezik a személyszállítóéval, egyedül a hátsó ajtó kialakítása más, míg a kisbuszé felfelé, addig a teherváltozaté kétfelé nyílik, akár 180 fokos szögig. A 3,6 kW teljesítményre képes V2L funkció, amely lehetővé teszi az autó elektromos rendszeréhez kötött fogyasztók, akár kisgépek használatát, töltését is, de akár másik elektromos jármű akksitöltését is. Ez jól jöhet kempingezéskor is, mondjuk kávéfőző üzemeltetéséhez.

Kia EV4

Végül az extrém formai megoldásairól már ismert EV4 két változatát is megnézhettük, amelyből az ötajtós sokkal emészthetőbb megjelenésű, mint a négyajtós, szedánnak nevezett kivitel. Az E-GMP padlólemezre épülő EV4 karosszériahossza 4730 milliméter a négyajtós, amivel 5 centivel hosszabb mint az EV6, de 10-tel rövidebb, mint anno a Stinger. Az ötajtós változat 4430 mm, ami a Niro méretéhez van közel. Szélességük egyaránt 1860 mm, magasságuk 1480, 1485, itt az ötajtós a magasabb. Tengelytávjuk szintén egyforma, 2820 mm. Ez kifejezetten nagynak számít ekkora méret mellé, ami tágas belsőt ígér. Illetve nem csak ígér, hanem valóban tágas az autó belseje, beleülve kifejezetten szellős a második üléssor is, lábnál és fejnél is.

Ennek a fenéknek a látványát még szokni kell 1 /42 A négyajtós EV4-et Koreában gyártják majd A négyajtós EV4-et Koreában gyártják majd Fotó megosztása: 2 /42 A plusz csomagtartó a fogyasztásnak is jót tesz A plusz csomagtartó a fogyasztásnak is jót tesz Fotó megosztása: 3 /42 Az év második felétől vásárolható meg az EV4 Az év második felétől vásárolható meg az EV4 Fotó megosztása: 5 /42 Fotó megosztása: 6 /42 Fotó megosztása: 7 /42 A belső berendezése nem újdonság A belső berendezése nem újdonság Fotó megosztása: 9 /42 Fenntartható forrásból származó anyagok is találhatók az utastérben Fenntartható forrásból származó anyagok is találhatók az utastérben Fotó megosztása: 10 /42 Fotó megosztása: 11 /42 Hátulról is állítható az anyósülés helyzete Hátulról is állítható az anyósülés helyzete Fotó megosztása: 13 /42 Egyedi fejtámladizájn Egyedi fejtámladizájn Fotó megosztása: 14 /42 Fotó megosztása: 15 /42 Fotó megosztása: 17 /42 Fotó megosztása: 18 /42 Hátul is tágas, feltéve, ha befér az ember lábfeje az első ülés alá Hátul is tágas, feltéve, ha befér az ember lábfeje az első ülés alá Fotó megosztása: 19 /42 Szűk nyíláson át rámolható tele a csomagtartó Szűk nyíláson át rámolható tele a csomagtartó Fotó megosztása: 21 /42 Frunk az EV4-ben sincs Frunk az EV4-ben sincs Fotó megosztása: 22 /42 Fotó megosztása: 23 /42 Fotó megosztása: 25 /42 Fotó megosztása: 26 /42 Fotó megosztása: 27 /42 Fotó megosztása: 29 /42 Fotó megosztása: 30 /42 Fotó megosztása: 31 /42 Fotó megosztása: 33 /42 Fotó megosztása: 34 /42 Fotó megosztása: 35 /42 Fotó megosztása: 37 /42 Fotó megosztása: 38 /42 Fotó megosztása: 39 /42 Fotó megosztása: 41 /42 Fotó megosztása: 42 /42 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Míg az ötajtós változat formája európai szemmel emészthetőbb, addig a kupés tetőívű szedán a hosszú, kissé aránytalan hátsó résszel elég furcsán fest. Az eltérő karosszériaforma miatt a csomagtartó mérete is különbözik, ez 490 liter a szedán és 435 az ötajtósnál. A plusz literek nem biztos, hogy használhatóságban sokat jelentenek, ugyanis a tervezők nagyon szűkre szabták nyílást, azon át pakolva nehéz lesz hatékonyan kitölteni a rendelkezésre álló teret. Frunk, vagyis első csomagtartó egyik változatban sincs.

Neked melyik karosszériaváltozat tetszik jobban? Naná, hogy az ötajtós 60% (3) Persze, hogy a négyajtós 40% (2)

Belsőre az EV4 is szépen illeszkedik a márka korábbi elektromos modelljeinek dizájnjához, itt is megtalálható a hatalmas, 30 colos, három képernyőből álló kijelzősor, és nagyon hasonlóak a kezelőszervek, gombok, kapcsolók is. A két karosszériaváltozat belső berendezése szinte teljesen megegyezik, csupán a könyöklő környékén találtunk eltérést, a négyajtósba bekerült a kihúzható asztalkával kiegészített könyöklő, míg az ötajtós hagyományos, felhajtható könyöklőt kapott.

Mindkét változatba 150 kW teljesítményű villanymotort szerelnek, ami az első kerekeket hajtja, de az akkumulátorméret kétféle lehet, 58,3 és 81,4 kWh-s. Ezekkel a modell hatótávja 340 és 630 kilométer a négyajtós és 410, 590 km az ötajtós esetében a WLTP szabvány szerint. Igen, láthatóan sokat számít a valamivel hosszabb, jobb légellenállású karosszéria a hatótávnál. A gyár által közölt értékek szerint a gyorsulásban viszont pont ellenkezőt hozza a nagyobb test, 7,4 – 7,7 másodperc az értékük. Az EV4-esek legfeljebb 170 km/órás sebességre képesek.

Itthon várhatóan már 2025 második felében megjelenhet az EV4 mindkét karosszériaváltozata. A világ keleti felén valószínűleg a Koreában gyártott négyajtós forma lesz a keresettebb, Európában pedig a közelben, Szlovákiában gyártott ötajtóstól várnak jobb számokat.