Behuppanva az alacsonyan lévő, állítható oldaltartású ülésekbe, a Stinger belsejében is megvan minden, ami a sportos hangulathoz kell. A formás, jó fogású kormány alul lapított, van rajta finom GT embléma és persze piros díszvarrás teszi csinosabbá, középen három kerek légbeömlőből dől a szél, és vannak fémpedálok is. A fekete suede-kárpit kellemes tapintású, és az ajtón, üléseken, középkonzolon is gazdagon jutott rá piros díszvarrás is, plusz a biztonsági övek is pirosak. Hogy ne legyen nagyon komor hangulatú az utastér, rengeteg matt ezüst felület is került bele, ami szerencsés választás, mert az ujjlenyomatok alig látszanak meg rajta.

Nem úgy, mint a fényes zongoralakk felületen, amiből szerencsére alig pár négyzetcentinyi került a Stingerbe, az sincs különösen szem előtt. A Kiától megszokhattuk, hogy nemcsak a dizájnhoz értenek, hanem a használhatóságra is odafigyelnek, így rengeteg USB- és 12 voltos aljzat is található az autóban, vezeték nélkül is képes tölteni az erre alkalmas telefonokat, vannak rendes gombjai a klímának, hangerőnek, ülésfűtésnek, ülésszellőztetésnek, és a fedélzeti rendszer egyes funkciói is elérhetők gombnyomogatással. Utóbbi képernyője a frissítéskor nőtt meg 8-ról 10,25 hüvelykesre, és persze a rajta futó szoftver is okosabb, szebb megjelenésű lett.

Hely mindkét sorban van benne elég, de hátul azért számolni kell a hamar elfogyó fejtérrel és a lábnál szűkre nyíló ajtónyílással. Csomagtartója 406 literes, amit üléshajtogatás után 1114 literesre lehet növelni, vannak benne csomagrögzítő pontok, világítás, a padló alatt pedig újabb apró rekeszek és egy igényesen becsomagolt pótkerék is, a kerékcseréhez szükséges szerszámokkal. Nem igazi, nagy pótkerék, de legalább van, így egy defekt után nem válik mozgásképtelenné az autó.

Műszerfala két-két mutatós analóg műszerből és a köztük lévő teret kitöltő monitorból áll, amin nemcsak a szokásos fogyasztási adatok jeleníthetők meg, hanem újabb műszerekkel is ki lehet egészíteni a látványt, nézegethetjük a motorolaj hőmérsékletét, az aktuális nyomatékot, vagy a turbónyomást is. A fedélzeti rendszer logikus, nagy tudású, ha a részletek is érdekelnek, akkor kattints ide, itt az összes gombját végignyomkodjuk, és mindent kipróbálunk rajta: